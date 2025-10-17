Sinaloa arranca campaña de vacunación invernal 2025-2026

Con el objetivo de proteger la salud de la población durante la temporada invernal, la Secretaría de Salud de Sinaloa dio inicio a la Campaña de Vacunación 2025-2026, la cual estará vigente hasta el 3 de abril de 2026.

Durante la conferencia de la vocería del estado, el director de los Servicios de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, mencionó que, la población objetivo es niñas y niños de 6 a 59 meses, personas de 60 años o más, mujeres embarazadas, personal de la salud y personas con alguna enfermedad como: obesidad, diabetes, hipertensión, asma, cáncer y personas con VIH, etc.

“Comentarles que inició la campaña de vacunación invernal, la cual inicia el día 13 de octubre, va a finalizar hasta el 3 de abril. ¿Qué conlleva esta campaña? Conlleva buscar vacunar a toda la población vulnerable que requiere vacuna de COVID, de Influenza y de Neumococo”, expresó.

Las vacunas serán gratuitas y estarán disponibles en la Secretaría de Salud, IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.

En lo que corresponde a la vacuna de COVID-19 se contará con el biológico de Moderna y Pfizer.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda a vacunarse con el fin de reducir el riesgo de complicaciones graves por estas enfermedades.

La meta de aplicaciones en esta campaña es:

• 912,028 dosis contra la Influenza

• 285,330 dosis contra COVID-19

• 110,235 dosis contra Neumococo

¿Que vacunas estarán disponibles?