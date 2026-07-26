Destaca Javier Lamarque que la mayor fortaleza de la 4T está en la unidad

Javier Lamarque

Javier Lamarque, alcalde con licencia de Cajeme, Sonora, destacó que la fortalece del movimiento de la Cuarta Transformación radica en la unidad, concepto que no significa pensar igual, sino compartir principios, defender las mismas causas y poner siempre el proyecto colectivo por encima de cualquier aspiración personal, señaló.

El también fundador de Morena, apuntó que “cuando caminamos juntos, escuchamos al pueblo y sumamos voluntades, tenemos la capacidad de enfrentar los retos y seguir consolidando el segundo piso de la Cuarta Transformación con bienestar, justicia social y prosperidad compartida”.

En entrevista, afirmó que hay madurez política y que quienes conforman este movimiento están conscientes de que ninguna aspiración personal está por encima del partido ni del movimiento.

Resaltó que no cabe lugar para “berrinches”, ya que el objetivo es que continúe la transformación; “si estás por compromiso con la transformación, no se trata de berrinches se trata de responsabilidad política e histórica”.