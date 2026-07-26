Cruz Pérez Cuellar se reunió con fundadores de Morena en Chihuahua

Cruz Pérez Cuellar

En el evento “Unidos por la Transformación”, Cruz Pérez Cuellar se reunió con más de 300 fundadores y fundadoras de Morena, quienes reafirmaron su respaldo por el alcalde con licencia de Ciudad Juárez.

El dirigente morenista destacó que los militantes del partido no pueden quedarse quietos si deben permanecer unidos, ya que los miembros de la oposición “no van a quedarse quietos, van a hacer hasta lo imposible por tratar de impedir nuestra llegada, pero no lo van a lograr”.

Afirmó que dentro del Movimiento de la Cuarta Transformación tiene toda la determinación y toda la fuerza para lograr su objetivo conjunto, pues, apuntó, se está viviendo un momento histórico en México y en Chihuahua.

Cuellar agradeció el respaldo recibido por parte de los asistentes y subrayó que su participación dentro del proceso interno responde a una aspiración de continuidad política.