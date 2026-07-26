Sheinbaum confirma cancelación definitiva de la presa La Parota; construirán pozos para abastecer de agua a Acapulco

Claudia Sheinbaum Pardo Supervisión de la obra de los nuevos pozos radiales que contribuirán a fortalecer el abastecimiento de agua para Acapulco (especial)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico La Parota en Guerrero, anunció que en su lugar, el Gobierno de México construye pozos radiales y tanques elevados para garantizar el abastecimiento de agua potable en Acapulco.

Durante una gira por el puerto, la mandataria explicó que la decisión se tomó debido al impacto que la presa tendría sobre las comunidades de la zona rural.

“El proyecto de la presa La Parota está cancelado. Ya no lo vamos a hacer porque afectaba mucho a la comunidad y, en sustitución de ese proyecto, estamos haciendo estos pozos para poder llevar agua a Acapulco”, afirmó.

Nuevo sistema de abastecimiento

Sheinbaum detalló que el nuevo esquema contempla la construcción de pozos radiales y tanques elevados, con el objetivo de distribuir el agua por gravedad hacia distintas colonias del puerto.

Explicó que las bombas serán instaladas en estructuras de mayor altura para protegerlas de posibles crecidas del río Papagayo, luego de los daños ocasionados por los huracanes que afectaron a Acapulco en los últimos años.

Además, anunció la renovación de las redes de agua potable en diversas colonias de la parte alta de la ciudad, comenzando por Ciudad Renacimiento.

La presidenta también informó que continúan las obras de saneamiento y desazolve de ríos para reducir riesgos de inundaciones y mejorar la infraestructura hidráulica del municipio.

Claudia Sheinbaum Pardo Supervisión de la obra de los nuevos pozos radiales que contribuirán a fortalecer el abastecimiento de agua para Acapulco (especial)

Destaca recuperación de Acapulco

Durante su mensaje, Sheinbaum resaltó la recuperación del puerto tras el paso de los huracanes Otis y John, y señaló que actualmente Acapulco registra una ocupación hotelera de 78 por ciento, cifra que, dijo, podría aumentar durante la temporada vacacional de verano.

Asimismo, aseguró que prácticamente se han recuperado los empleos y los servicios en el destino turístico, resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos federal y estatal, así como del esfuerzo de la población.