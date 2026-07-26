La transformación se trata de atender a la gente que más lo necesita; Betriz Mojica

La senadora con licencia, Beatriz Mojica, realizó una asamblea comunitaria en Acapulco en la que destacó la importancia de brindar la misma atención y el mismo presupuesto a las colonias con distintas necesidades, así como se atiende a la zona costera.
“Yo tengo el sueño, de que en Acapulco, no todo sea la costera, sino que nuestras colonias también tengan buenas condiciones”, reafirmó en su encuentro con militantes de Morena.
Destacó que siempre se le pone atención a la zona colindante con el mar pero que la transformación se trata de atender a la gente que más lo necesita, por lo que reiteró que ese es su compromiso con el municipio guerrerense.
Prometió que se va a poner siempre por delante a la gente que más lo necesita porque cada colonia cuenta y cada familia importa.