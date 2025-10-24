Regresa a Coahuila el Coahvino Fest tras un año de ausencia

La festividad reunirá a 30 productores de vino y 30 restaurantes que ofrecerán degustaciones Q

La Secretaría de Turismo de Estado, en mancuerna con la Asociación de Productores de Vinos de Coahuila, anunció el regreso de la gran fiesta del vino cohuilense, el “Coahvino Fest”; se trataría de la quinta edición del festival y de la tercera ocasión en la que la capital, Saltillo, hace de anfitriona.

El evento tendrá como sede el Museo del Desierto y se realizará el 27 de noviembre a partir de las 19:30 horas; durante la feria, el recinto combinará la riqueza de la vitivinicultura con la paleontología y la gastronomía de la región. A decir de Jesús María Ramón Aguirre, presidente de la asociación, se ha confirmado la participación de 30 productores de vino y 30 restaurantes que ofrecerán degustaciones.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo, Martha Elena Moncada Zertuche, enmarcó el festival dentro de la celebración del Día del Vino Coahuilense, que se conmemora el 23 de noviembre y enarboló la celebración como una oda a la calidad de los vinos de Coahuila, entidad reconocida como la cuna de la vitivinicultura en América. En este tenor, Ramón Aguirre resaltó el éxito y crecimiento del sector, mismo que acumula, a la fecha, mil 760 medallas nacionales e internacionales, lo que le acarrea a la entidad ser la más premiada de México en razón de sus vinos.

Adicionalmente, Lydia María González Rodríguez, directora de Turismo Municipal de Saltillo, subrayó que el Coahvino Fest se realizará en la capital más segura del país, por lo que exhortó al turismo nacional e internacional a acudir a la fiesta a placer y a entablar negocios con los productores locales de esta bebida.