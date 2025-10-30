Ofrecen recompensa en Veracruz por Jaime Toral: amenazaba y explotaba a “Doña Lety” para sus videos

Especial

El caso de violencia a la popular figura de redes sociales identificada como “Doña Lety”, ha escalado pues ahora la Fiscalía General del Estado de Veracruz busca al hombre que la maltrataba y abusaba de su imagen para generar ganancias a costa de ella.

El sujeto identificado como Jaime Pascual Toral, es buscado en el estado de Veracruz y se ofrece una recompensa de $350 mil pesos para quien aporte información que conduzca a su captura.

Al implicado se le acusa de presunta privación de la libertad y explotación hacia Doña Lety, ya que en 2024 se dio a conocer que el YouTuber mantenía a la supuesta víctima en condiciones indignas mientras la obligaba a grabar contenido para redes sociales.

Aunque en su momento, Toral alzó la voz para defenderse, y negó haber mantenido en dichas condiciones a Doña Lety, la Fiscalía aseguró el año pasado su domicilio, donde también vivía la víctima, aseguró la propiedad y colocó sellos oficiales.

¿Cómo reportar a Jaime Pascual Toral?

Hasta ahora, Toral no se ha presentado ante las autoridades a rendir declaración y por eso se expidió su ficha de búsqueda.

Por ello, la Fiscalía General del Estado de Veracruz lanzó una ficha de búsqueda para localizarlo y poder realizar su captura.

Quien quiera denunciar su localización o datos que conduzcan a dar con su paradero, pueden hacerlo por los siguientes medios:

Al teléfono: 800 89 06 863

Al correo electrónico: recompensas@fiscalíaveracruz.gob.mx

En la dirección: Circuito Guízar y Valencia número 707, colonia Reserva Territorial, Xalapa, Veracruz.