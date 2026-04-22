Investigan a fundadores de EMMI TEC por robo de secretos comerciales

Fiscalía CDMX

La carpeta CI-FIEAE/C/UI-1 C/D/00231 señala a los fundadores de EMMI TEC y a otros exempleados de una plataforma educativa por sustraer bases de datos, código propietario y contratos antes de presentar sus renuncias.

La Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Ciudad de México investiga a Ahmer N. y Dominic N., fundadores de EMMI TEC, S.A. de C.V., por el presunto delito de revelación de secretos agravada. Según se desprende del expediente, ambos habrían salido de una plataforma educativa privada llevándose información que no les pertenecía para lanzar, en marzo de 2025, una empresa con un giro prácticamente idéntico al de su anterior empleador.

La carpeta incluye también a otros exempleados de la misma organización: Alicia N., Andrea Catalina N., Luca Donadio N., Joel N., Jair Osvaldo N., María Cruz N. y Leila Anna N., quienes habrían participado en la sustracción de información confidencial antes de presentar sus renuncias.

Los activos presuntamente sustraídos incluyen bases de datos de clientes, modelos financieros, contratos con proveedores, contenido pedagógico y código de plataforma, el núcleo del modelo de negocio de la empresa afectada. El daño patrimonial documentado en el expediente es de carácter multimillonario.

El tipo penal invocado, previsto en el artículo 213 del Código Penal para el Distrito Federal, contempla penas de hasta tres años de prisión.

No es la primera vez que Ahmer N. enfrenta un proceso de esta naturaleza. Tiene antecedentes documentados en México y el extranjero por presuntos delitos de fraude, lavado de dinero, evasión fiscal y daños y perjuicios.