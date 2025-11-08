Detienen a 11, aseguran armamento y presunta droga en Colima

Como parte de la estrategia de seguridad estatal “Colima Seguro”, elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública de Colima y la Dirección de Seguridad Pública de Manzanillo, lograron la detención de 11 personas en posesión de armamento y presunta carga de droga.

El aseguramiento tuvo como resultado 5 armas de fuego, 68 cartuchos, cuatro cargadores, 66 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, cinco envoltorios de hierba seca con características similares a la marihuana, así como una motocicleta con reporte de robo, entre otros efectos.

La carga asegurada y los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de las carpetas de investigación.

Las acciones se llevaron a acabo en las colonias Ejido la Central, Valle Paraíso, Las Adjuntas, Terraplena y Cuauhtémoc, en el municipio de Manzanillo, así como en la colonia Miguel Hidalgo en el municipio de Tecomán.