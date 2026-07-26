Carlos Torres Piña afirmó que en sus recorridos por Michoacán tiene el objetivo de conocer las realidades individuales de la personas

Carlos Torres Piña

Desde el municipio de Los Reyes, Michoacán, el aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, Carlos Torres Piña, afirmó que sigue recorriendo todas las zonas del estado con la finalidad de escuchar las inquietudes del pueblo y no de replicar el mismo discurso en cada región.

El objetivo de llevar sus asambleas informativas a cada municipio es conocer las realidades particulares de productores, comerciantes, mujeres, jóvenes, trabajadores y comunidades originarias.

Torres Piña destacó la gran capacidad agrícola de la región volcánica por su capacidad agrícola que permite el cultivo de berries y aguacate, por lo que consideró indispensable dialogar con quienes producen y generan empleos, como con los pueblos que defienden el agua, los bosques, el territorio y sus formas de organización.

“No se puede construir un diagnóstico de Michoacán desde un escritorio” por lo que seguirán convocando, escuchando y organizado en cada rincón del estado.