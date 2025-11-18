¡Susto en paseo turístico en Mazatlán! Se hunde embarcación con 11 personas a bordo

Autoridades en Mazatlán ya investigan las causas del hundimiento de una embaercación con 11 personas a bordo (Especial)

Susto en bahía de Mazatlán — Un paseo turístico por la bahía de Mazatlán, en Sinaloa, estuvo a punto de terminar en tragedia, luego de que la noche del lunes una embarcación en la que viajaban 11 personas, entre ellas menores de edad, se hundió frente a las playas mazatlecas, por lo que autoridades en una rápida acción lograron poner a salvo a los ocupantes de este navío.

Autoridades informaron a través de sus redes sociales que recibieron una alerta desde la embarcación siniestrada de que estaba haciendo agua, por lo que requerían de auxilio, por lo que en cuestión de minutos se atendió a las personas afectadas.

Autoridades del Puerto reportaron que todos los ocupantes de la embarcación siniestrada fueron puestos a salvo y llevados al muelle de Marina El Cid, donde fueron atendidos por personal médico que reportaron que las personas atendidas solo presentaban crisis nerviosas.

Horas después del siniestro, autoridades del puerto de Mazatlán recuperaron la embarcación que se encontraba hundida y trasladada al muelle para proceder con la investigación de ley y para determinar las causas de la tragedia.

La policía de Mazatlán reportó que se trata de un pequeño barco pesquero el que se hundió por causas aún no determinadas, en tanto que medios locales señalan que se trata de un yate turístico que presuntamente fue rentado por una familia para realizar un paseo por la bahía.

