El bisonte americano regresa a Coahuila tras 160 años

Extinto desde hace cerca de 160 años en la región, el bisonte americano (Bison bison) ha regresado al desierto de Coahuila gracias a la reserva ecológica El Santuario, un espacio de casi 4,000 hectáreas ubicado en la Sierra de Menchaca (a 10 kilómetros de Cuatro Ciénegas). La reintroducción fue posible gracias a la iniciativa de la Fundación Pro Cuatro Ciénegas, que busca repoblar el valle y recuperar procesos ecológicos.

Un proyecto para restaurar el ecosistema

La iniciativa no solo recupera a una especie emblemática, sino que contribuye a la formación de suelo, la retención de agua de lluvia y el restablecimiento de la cadena alimenticia, beneficiando a depredadores como el puma y el oso negro.

El pasado jueves fueron liberados 44 bisontes, 38 hembras y seis machos, de los cuales 3 fueron donados por el Museo del Desierto. La intención es que conozcan el territorio, se adapten y formen una nueva población.

Un nuevo atractivo para Cuatro Ciénegas

Además del impacto ambiental, el proyecto busca que el bisonte se convierta en un atractivo turístico en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, ofreciendo a los visitantes una experiencia distinta y que fomente el turismo sustentable.

¿Por qué desapareció el bisonte de la región?

Su ausencia histórica se debe al impacto humano, especialmente a la cacería excesiva y a la expansión agrícola y ganadera entre finales del siglo XIX y principios del XX.

El bisonte americano: clave para el territorio

El bisonte ha sido considerado una pieza clave del ecosistema ya que:

Favorece el rebrote vegetal

Mejora la filtración de agua

Enriquece el suelo

Reduce el riesgo de incendios al evitar la acumulación de pasto seco (actividad es especialmente valiosa en zonas áridas como Cuatro Ciénegas)

De dónde vienen los bisontes

Gerardo Ruiz, director de la Fundación Pro Cuatro Ciénegas, explicó que la mayoría provienen del Rancho El Uno, dentro de la Reserva de la Biósfera de Janos.

La reserva El Santuario fue seleccionada porque durante décadas funcionó como rancho ganadero, lo que generó erosión y desertificación. Ahora, el bisonte se utilizará como herramienta biológica para revertir esos daños mediante el impacto de sus pezuñas y su estiércol.

Un esfuerzo de conservación colaborativo

La reintroducción es resultado del trabajo conjunto entre:

Fundación Pro Cuatro Ciénegas

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza

Cuenca Los Ojos A.C.

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)

Este grupo de 44 ejemplares constituye la tercera manada de conservación establecida en México.