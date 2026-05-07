Ocupación hotelera en Hidalgo sólo alcanza un 30% a pocos días del Mundial 2026

Ocupación Hotelera en Hidalgo

Ante el escenario deportivo del Mundial 2026 la ocupación hotelera se encuentra muy por debajo de las expectativas informó la presidenta de Asociación de Hoteles y Moteles del estado, Roxana Vargas Juárez.

Roxana Vargas, explicó que las reservaciones individuales están muy por debajo de lo esperado en el sector, que se estimaba en 80 por ciento, pero hasta ahora solo alcanza el 30 por ciento en los más de 40 hoteles afiliados en Hidalgo. “Las reservaciones de hoteles por parte de las agencias mayoristas no han sido tan grandes como esperábamos”, señaló

En la entrevista la presidenta comunicó que solo dos hoteles (Fiesta Inn y Camino Real) están a tope, ya que estos dos hoteles ofrecerán sus servicios al equipo de trabajo de la selección, donde Pachuca será sede del campamento base de la selección de Sudáfrica. Por otro lado, informó que los jugadores se hospedarán en la Universidad del Fútbol.

Además, señaló que los hoteles están implementando estrategias para atraer visitantes, principalmente paquetes turísticos y recorridos en diferentes puntos del estado, lo que pretende impulsar el turismo regional. Además, resaltó la importancia de realizar las reservaciones en páginas oficiales. “Siempre buscar páginas directamente con el hotel, páginas oficiales para no caer en engaños”, expresó.

Así mismo, la Asociación de Hoteles y Moteles de Hidalgo agrupa a 42 establecimientos distribuidos en municipios como Pachuca, Tizayuca, Mineral del Monte, Mineral del Chico y Mineral de la Reforma, además de varios Pueblos Mágicos y municipios turísticos.