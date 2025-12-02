Alcaldes del norte de Sinaloa se reunen con el gobernador en Mesa de Construcción de La Paz

Este martes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sostuvo una reunión con con alcaldesas y alcaldes del norte del estado como parte de la Mesa de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.

Este encuentro se realizó en las instalaciones del noveno batallón de la Guardia Nacional en Guasave, al que asistieron Cecilia Ramírez Montoya, Presidenta Municipal de Guasave, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, Presidente Municipal de Ahome, Evangelina Llanes Carreón, Alcaldesa de Juan José Rios y Rolando Mercado, Alcalde de Sinaloa municipio.

En la mesa, se revisaron las estrategias de seguridad y toma de decisiones de manera coordinada entre las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Entre los funcionarios asistentes destacó además la presencia de Yeraldine Bonilla Valverde, Secretaria General de Gobierno, Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal del Estado, Roy Navarrete Cuevas, Director del Instituto Estatal de Protección Civil, José Francisco González Hernández, Coronel de Guardia Nacional de Estado Mayor, en representación del Coordinador Estatal de Guardia Nacional en Sinaloa, así como representantes de Defensa y Marina.