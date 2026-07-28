Carlos Torres Piña solicitará ampliación de su licencia para continuar en el proceso interno de Morena en Michoacán

Carlos Torres Piña

Durante una rueda de prensa en la ciudad de Morelia, Michoacán, el aspirante a la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de Morena, Carlos Torres Piña, declaró que solicitará una ampliación de su licencia a su actual cargo para poder continuar su recorrido del estado como parte de su proceso electoral.

El funcionario con licencia informó que presentará un oficio formal para extender su permiso, argumentando que la ley aplicable no fija un periodo exacto, por lo que la solicitud podría ser por 30, 45 días o el tiempo que la contienda interna necesite.

Se mostró muy seguro sobre su trabajo durante los últimos días, incluso afirmó que hay candidatos rivales que “andan nerviosos” por la difusión de encuestas y los resultados de las mismas.

Respecto al desarrollo de la contienda interna de Morena, Torres Piña señaló que, aunque los registros oficiales están previstos para diciembre, las definiciones sobre la coordinación suelen concretarse con anticipación mediante encuestas.

Respecto a los señalamientos por supuestas alteraciones que lo posicionan como favorito de la población, rechazo rotundamente haber financiado mediciones que beneficien su imagen y afirmo que esos resultados son solo una respuesta al trabajo que ha realizado.

“Han dicho por ahí que nosotros pagamos encuestas y ese tipo de cosas; yo creo que algunos compañeros andan nerviosos, pero bueno”, declaró.

Añadió que cualquier interesado puede consultar directamente con los medios de comunicación la autoría y financiamiento de las encuestas publicadas.

El candidato destaco que hasta el momento ha realizado un recorrido de aproximadamente 38 municipios y que ha tenido acercamiento no solo con la población en general, sino con diferentes sectores como académicos, agrícolas, ganaderos, entre otros con el objetivo de conocer sus necesidades y preocupaciones.

Finalmente aseguro que mantendrá las visitas a los municipios michoacanos en espera de los resultados que determinen su participación en el proceso electoral de 2027.