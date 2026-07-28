“Enamórate de Sinaloa” deja una derrama económica regional de alrededor de 3 millones 500 mil pesos

“Enamórate de Sinaloa” potencializa la belleza, historia y riqueza cultural de los municipios del estado

El programa “Enamórate de Sinaloa”, constituido para impulsar el turismo interno y fortalecer la economía de las diversas regiones del estado, ha registrado un exitoso desempeño durante el periodo de febrero a julio de 2026, logrando consolidar un total de 127 rutas a lo largo del territorio sinaloense.

Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo estatal, informó que un total de 2 mil 732 pasajeros han disfrutado de estas rutas diseñadas minuciosamente de norte a sur de la entidad.

Esta iniciativa del Gobierno del Estado busca aprovechar y proyectar las actividades y atractivos de los cinco Pueblos Mágicos y los 12 Pueblos Señoriales que embellecen la entidad.

Este flujo de visitantes ha logrado activar el comercio y los servicios locales, traduciéndose en una derrama económica regional de alrededor de 3 millones 500 mil pesos.

El diseño del programa contempla tours que abarcan los 20 municipios, utilizando estas localidades como anclas para promover la riqueza cultural, artesanal y gastronómica local.

Este esfuerzo da continuidad a los excelentes resultados obtenidos durante el año 2025, periodo en el que “Enamórate de Sinaloa” movilizó a más de 7 mil 500 personas en 381 viajes, generando una derrama económica superior a los 7 millones de pesos.