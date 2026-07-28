Célula de Bienestar Animal del SEDIF impulsa visión animalista

Célula de Bienestar Animal del SEDIF

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) construye la Célula de Bienestar Animal en San Francisco Totimehuacán, espacio destinado a albergar y brindar tratamiento médico especializado a mil 500 animales domésticos recuperados de contextos de violencia.

Impulsado por Ceci Arellano, presidenta del Patronato del SEDIF, el complejo responde a un enfoque social y humanista.

La infraestructura tiene sus bases en las propuestas de bioética y sustentabilidad ambiental que el gobernador Alejandro Armenta promovió durante su gestión en el Senado de la República.

Entre estas acciones destacan la prohibición de pruebas cosméticas en animales y las modificaciones constitucionales para proteger el entorno natural. Por su parte, el director general del SEDIF, Carlos Ochoa Rodríguez, subrayó que el proyecto materializa políticas públicas diseñadas para la protección de la fauna.

Las instalaciones dispondrán de una clínica veterinaria, zonas de cuarentena y áreas específicas para albergar a perros, gatos, aves, bovinos y caballos.