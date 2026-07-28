Oaxaca registra derrama económica preliminar de mil 138 millones de pesos por la Guelaguetza

Gracias a la Guelaguetza, la máxima fiesta de Oaxaca, la entidad recibió durante el mes de julio a más de 278 mil turistas y una derrama económica preliminar de 1,138 millones de pesos.

El Gobernador Salomón Jara Cruz, afirmó que el evento es mucho más que una fiesta: es el encuentro de nuestros pueblos y la máxima expresión de la grandeza de Oaxaca ante México y el mundo.

Informó que el evento transcurrió en un ambiente de orden y paz, concluyó de manera exitosa y con saldo blanco, asimismo, reiteró que los recursos obtenidos serán destinados al programa Hogar Primavera, para que más familias oaxaqueñas puedan acceder a una vivienda digna.

En un balance realizado del 1 al 27 de julio, con el desarrollo de la última emisión de la Octava del Lunes del Cerro, la entidad registró un cierre preliminar de 1,138 millones de pesos en derrama económica, es decir, un incremento de 1.43 % comparado con el mismo periodo del 2025, lo que representó 16 millones de pesos adicionales.

En tanto, las actividades que mostraron la cultura, tradiciones y cosmogonía de las 16 culturas y el pueblo afromexicano, se compartieron con 278 mil turistas nacionales y extranjeros que llegaron en este mismo periodo a la entidad, número que representa un crecimiento del 1.27 % comparado con el 2025.

Tan solo en 10 días, se registró una ocupación hotelera del 79.04 %, la llegada de 146,414 turistas y una derrama económica de 652 millones de pesos.

Respecto a la conectividad aérea, del 1 al 25 de julio, el Aeropuerto Internacional de Oaxaca registró un sólido crecimiento en la llegada de pasajeros; se recibió a 145,636 personas, con un incremento de 10.59 % respecto al 2025, y un 11.45 % respecto al 2024.