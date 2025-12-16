Dan 14 años de cárcel a “El Patrón”, autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva Condenan a 14 años de prisión a “El Patrón” por atentado contra Ciro Gómez Leyva

Armando Escárcega Valdéz, conocido como “El Patrón”, fue condenado este martes a 14 años de prisión por su responsabilidad en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, suceso ocurrido en diciembre de 2022 en la Ciudad de México.

La sentencia contra el autor intelectual del ataque fue dictada este martes durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde el juez Edmundo Manuel Perusquia, encaregado del proceso, lo declaró culpable de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada, luego de que el acusado aceptara su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado.

Además de la pena de cárcel, el juez Edmundo Manuel Perusquia impuso a Escárcega Valdéz una multa de 45 mil 896 pesos como parte de la sanción económica.

De acuerdo con las investigaciones federales, “El Patrón” fungió como autor intelectual del ataque y fue quien coordinó la logística, el seguimiento y la contratación de los agresores, quienes dispararon contra la camioneta del periodista cuando se dirigía a su domicilio. hecho en el que resultó ileso gracias al blindaje del vehículo en el que viajaba.

Las autoridades señalaron que el atentado contra Ciro Gómez Leyva fue ordenado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ejecutado por una célula delictiva que operaba bajo las instrucciones directas de Escárcega Valdez.

Con esta sentencia se cierra la etapa clave del caso, que recientemente cumplió tres años, ya que al menos 13 personas vinculadas con el ataque, incluido el líder del grupo, han recibido condenas tras aceptar su participación en los hechos.

El atentado contra el periodista provocó en su momento una fuerte reacción a nivel nacional e internacional, al tratarse de un ataque directo contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en México.