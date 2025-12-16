En Tamaulipas se generan 800 empleos nuevos con la expansión de la empresa Suprajit,

Expansión empresa Suprajit México Américo Villarreal Anaya impulsa su industria automotriz con nuevo clúster

En un evento encabezado por el gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se anunció la creación de un clúster Automotriz, el cual fortalecerá el empleo y el desarrollo industrial con la expansión de Suprajit México en Matamoros, proyecto que permitirá la creación de 800 nuevos puestos de trabajo durante el próximo año, principalmente en áreas de manufactura especializada.

Junto a la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar y autoridades municipales, el crecimiento de Suprajit México pasará de 500 a 1,300 empleos directos, consolidándose como una de las empresas clave del sector automotriz en la entidad.

La inversión estimada para este proyecto es de 2.7 millones de dólares, lo que refleja la confianza de la compañía en el entorno industrial de Tamaulipas.

Durante su mensaje el gobernador, subrayó que la creación de empleos de calidad es una de las prioridades de su administración, por lo que el Clúster Automotriz permitirá que empresas, universidades y gobierno trabajen de manera coordinada para preparar mano de obra calificada y fortalecer la competitividad regional.

La secretaria de Economía, señaló que esta expansión ocurre en un momento favorable para el estado, luego de que el INEGI reportara un crecimiento anual de 7.8 por ciento en la actividad industrial de Tamaulipas, lo que coloca a la entidad entre las más dinámicas del país.

Por su parte, representantes del nuevo Clúster Automotriz explicaron que este organismo facilitará la llegada de más empresas, la ampliación de las ya instaladas y la integración de nuevas cadenas de suministro, lo que se traducirá en más empleo y mejores condiciones laborales para las y los tamaulipecos.

El Gobierno del Estado reiteró que seguirá respaldando proyectos que impulsen el trabajo formal, el desarrollo económico y el bienestar de las familias.