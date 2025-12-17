Estados

Los 12 Pueblos Mágicos de Jalisco celebrarán las fiestas con espectáculos culturales y artísticos, sin costo como parte del Festival de Invierno Ilusionante 2025

Pueblos magicos de Jalisco impulsan la cultura navideña en el Festival Ilusionante 2025

Por Fátima Chávez
En el marco del Festival de Invierno Ilusionante 2025, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Turismo y en coordinación con la Agencia Estatal de Entretenimiento, presentan una amplia cartelera de espectáculos culturales y artísticos que se realizarán en Pueblos Mágicos y municipios de la entidad.

El Festival de Invierno Ilusionante es una iniciativa que celebra la Navidad a través del arte, la música y el entretenimiento familiar y extiende su impacto para llegar a los destinos turísticos del interior del estado, y promover la convivencia y tradición de sus pueblos.

Estas son algunas de las actividades destacadas en la programación para estas festividades.

La presentación del espectáculo “Circo Bravísimo, el circo de las 3 campanadas”, una adaptación del clásico cuento de Navidad de Charles Dickens que combina circo contemporaneo, comedia, videomapping, iluminación y sonido.

El espectáculo de circo-teatro familiar, con música en vivo y danza, “la piñata que quería una familia”, que narra la historia de una piñata que cobra vida para reunir a una comunidad dividida.

Espectaculo de los Hermanos Barba, un show navideño encabezado por las inigualables voces de este talento orgullosamente tapatío.

“Navidad Swing”, un espectáculo familiar de circo-teatro y danza, con una propuesta llena de energía y estilo retro, inspirado en los clásicos navideños.

Se puede consultar la cartelera completa del Festival Ilusionante 2025 con los horarios y ubicaciones de los eventos, en la pagina de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco.

Además, desde el 17 y hasta el 31 de diciembre, a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas, todos los Pueblos Mágicos de Jalisco contarán con el espectáculo de Nevadas Artificiales, una experiencia visual y sensorial diseñada para sorprender a locales y turistas.

La Secretaría de Turismo de Jalisco invita a las familias jaliscienses, y a quienes visitan el estado durante esta temporada, a ser parte del Festival, una celebración que fortalece la identidad cultural, impulsa el turismo regional y transforma la Navidad en una experiencia compartida llena de luz, arte y tradición.

