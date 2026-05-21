Banco Azteca lanza a la nueva generación de estrategas financieros: el futuro de la inclusión en México

Banco Azteca lanza a la nueva generación de estrategas financieros

Las propuestas para la inclusión financiera en México dejaron de ser un tema exclusivo de los consejos de administración bancarios y pasó a las aulas universitarias. Bajo esta premisa, Banco Azteca cerró con éxito su Primer Certamen Universitario de Inclusión Financiera en la Universidad de la Libertad, un espacio que sirvió de laboratorio de ideas frescas, donde la juventud mexicana tomó el micrófono para cuestionar el status quo del sector.

Para Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez, director general de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, el ejercicio fue una invitación a la disrupción. “El destino es de las personas que no se conforman, de los inconformes que reconocen un problema y están dispuestos a aportar su conocimiento para cambiar las cosas”, señaló durante la ceremonia de premiación. El directivo enfatizó que la institución busca generar debates en los que los jóvenes alcen la voz: “Me siento orgulloso del Banco que represento porque eso queremos: gente que se mueva y diga: esto no está bien”.

El talento que diseña soluciones

El jurado, integrado por expertos financieros de Grupo Salinas y de Banco Azteca, evaluó decenas de ensayos centrados en el impacto del emprendimiento y de la educación financiera.

La tecnología fue el eje rector de propuestas como la de Sachkeerat Chhatwal Singh Martínez (UAG), quien planteó una arquitectura financiera más inclusiva. “Mi propuesta se basó en implementar modelos de machine learning que utilicen datos de sistemas actuales (como CoDi o DiMo) para construir historiales crediticios a emprendedores que hoy son invisibles para la banca tradicional”, explicó.

Los ganadores del certamen

Tras una deliberación rigurosa sobre la viabilidad técnica y el impacto social de los proyectos, los tres estudiantes que se alzaron con el primer lugar fueron:

• Héctor Guerra Anlén (Universidad Anáhuac)

• Sachkeerat Singh Martínez (Universidad Autónoma de Guadalajara)

• Francisco Rodríguez Jiménez (Universidad Panamericana)

Como reconocimiento a su capacidad analítica y visión de futuro, los tres ganadores serán acreedores a una doble experiencia para vivir de cerca la máxima fiesta del fútbol internacional este verano, un premio que simboliza el vínculo entre el esfuerzo, la disciplina y el talento joven.

Más que un concurso: un cambio de paradigma

Este certamen no solo otorgó premios, sino que también sentó las bases para una nueva forma de entender el crecimiento económico. La iniciativa de Banco Azteca confirma que, ante los pendientes de inclusión en México, la respuesta no vendrá de una sola fuente, sino de la colaboración entre quienes tienen experiencia en el mercado y quienes poseen la “chispa” de la innovación tecnológica.

Tal como lo resumió el alumno Sachkeerat Singh Martínez: “Al final del día, viene de la persona tener esa chispa para ponerse a prueba. Si este certamen es el medio para dejar un impacto positivo en el mundo, pues hay que hacerlo”. Con este ejercicio, la institución financiera apuesta a que el próximo gran salto en la economía mexicana vendrá, sin duda, de la visión de quienes hoy comienzan a trazar su propio camino profesional.