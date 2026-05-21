Gobierno de Oaxaca presenta la Guelaguetza 2026 con más de 140 actividades

Guelaguetza 2026

Con música tradicional, sones regionales y bailes típicos de las ocho regiones del estado, el Gobierno de Oaxaca realizó en el Museo de la Ciudad de México la presentación oficial de la Guelaguetza 2026, la máxima fiesta cultural de la entidad que este año.

El evento fue encabezado por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, acompañado por integrantes de su gabinete, autoridades federales y representantes del Gobierno de la Ciudad de México.

Entre los asistentes estuvieron la secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis López Bayghen Patiño; la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora; la secretaria de Turismo de Oaxaca, Saymi Pineda Velasco; además de representantes culturales, deportivos, empresariales y comunitarios.

Durante su mensaje, Salomón Jara aseguró que Oaxaca llegó a la capital del país no solo para presentar actividades turísticas, sino para compartir una visión comunitaria basada en la ayuda mutua y la identidad de los pueblos originarios.

“La Guelaguetza es nuestra máxima fiesta, pero también un modelo de vida”, afirmó el mandatario estatal.

El gobernador destacó que las actividades de julio buscan llevar beneficios económicos directos a productores, artesanos, cocineras tradicionales y familias de distintas regiones de Oaxaca.

“Julio es el mes de Oaxaca, julio es el mes de la Guelaguetza”, expresó ante medios de comunicación e invitados especiales.

“La Guelaguetza no es espectáculo, es memoria”

La secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen Patiño, dio la bienvenida al evento en representación de la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina.

Durante su intervención aseguró que la Guelaguetza representa una expresión viva de comunidad y generosidad. “Oaxaca llega con sus colores, sus voces y su alma”, dijo.

La funcionaria explicó que la palabra Guelaguetza significa compartir y recordó que esta tradición nació hace siglos como una práctica comunitaria entre los pueblos de Oaxaca.

También destacó la presencia de pueblos zapotecos, mixtecos, mixes, huaves, chinantecos y afromexicanos dentro de la celebración.

“Oaxaca no vino a presentarse, vino a ofrendar”, afirmó.

Proyectan derrama económica millonaria

El secretario de Desarrollo Económico de Oaxaca, Raúl Ruiz Robles, informó que para este año se proyectan más de 500 encuentros de negocios entre productores oaxaqueños y compradores nacionales e internacionales.

También estimó una derrama económica superior a los 36 millones de pesos y una asistencia histórica durante las actividades de julio.

Recordó que en la edición pasada más de 135 mil personas acudieron a la feria durante 12 días.

El funcionario destacó además que lo recaudado por la venta de boletos será destinado al programa Hogar Primavera, enfocado en apoyar a niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable.

“El mezcal es uno de nuestros mayores embajadores”, señaló al hablar de la importancia cultural y económica de esta bebida para Oaxaca.

Venta de boletos y operativo de seguridad

La secretaria de Turismo de Oaxaca, Saymi Pineda Velasco, informó que los tradicionales Lunes del Cerro y su octava se realizarán los días 20 y 27 de julio en el Auditorio Guelaguetza.

Serán cuatro funciones programadas a las 10:00 y 17:00 horas.

La venta de boletos iniciará el próximo 1 de junio exclusivamente a través de la plataforma [Superboletos](https://www.superboletos.com?utm_source=chatgpt.com).

Los precios serán:

Palco A: mil 632 pesos.

Palco B: mil 321 pesos.

Palcos C y D: gratuitos.

Además, anunció que el operativo “Guelaguetza Segura 2026” comenzará el 1 de julio con participación de autoridades federales, estatales y municipales.

Más de 140 actividades durante julio

Saymi Pineda explicó que julio será el mes más activo para Oaxaca con más de 140 actividades culturales, gastronómicas y comunitarias.

Entre ellas destacan:

La Expo-venta de Alebrijes Guelaguetza en San Martín Tilcajete.

La Feria del Tejate y del Tamal.

El Festival de los Moles.

La Feria Regional de Hongos Silvestres y Productos No Maderables.

La Gran Fiesta del Mezcal en Santiago Matatlán.

La Feria de la Tlayuda.

La Feria Regional de los Cuatanejos.

La Feria de la Manzana.

También se realizarán convites los días 1, 10 y 11 de julio en calles del Centro Histórico de Oaxaca, además de las tradicionales calendas culturales los días 18 y 25 de julio.

“La Guelaguetza ya es una referencia internacional”

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, aseguró que la Guelaguetza se ha convertido en uno de los eventos culturales mexicanos con mayor reconocimiento internacional.

La funcionaria señaló que en ferias turísticas internacionales una de las preguntas más frecuentes sobre México es cuándo se llevará a cabo la Guelaguetza.

También vinculó la celebración con el próximo Mundial de Futbol y llamó a visitantes nacionales e internacionales a recorrer Oaxaca y conocer sus rutas gastronómicas, artesanales y culturales.

“Es una oportunidad para conocer la historia de un gran pueblo”, afirmó.

Eventos deportivos

El El titular del Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca (INDEPORTE) es Arturo de Jesús Chávez Ramírez, anunció varias actividades deportivas dentro del programa oficial de la Guelaguetza 2026 como:

La edición 27 de la Vuelta Clásica Ciclista Nacional Lunes del Cerro 2026.

El Tercer Torneo Internacional de Pelota Mixteca.

El primer Maratón Internacional Guelaguetza 2026.

La competencia ciclista se realizará del 14 al 19 de julio y recorrerá municipios como Puerto Escondido, Huatulco, Juchitán, Tlacolula y Oaxaca de Juárez.

Mientras que el maratón se llevará a cabo el 26 de julio con distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros.

También se anunció una bolsa superior a los 800 mil pesos para la competencia ciclista y la participación de más de 24 mil corredores en el maratón.

Eventos del DIF Oaxaca que ayudarán a programas sociales

Cristian León Vázquez, coordinador de eventos especiales del DIF Oaxaca, informó que los recursos obtenidos por la venta de boletos de Palcos A y B serán destinados al programa Hogar Primavera.

El espacio brinda atención y protección a niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable o víctimas de violencia.

El funcionario aseguró que cada boleto adquirido también representará “un acto de generosidad” para apoyar a la niñez oaxaqueña.

Además, adelantó actividades inclusivas con personas adultas mayores y personas con discapacidad dentro de los convites y calendas.

Preservación lingüística de los pueblos originarios

El secretario de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, Víctor Vásquez Castillejos, aseguró que la Guelaguetza representa un reencuentro histórico entre Oaxaca y la Ciudad de México.

El funcionario recordó que Oaxaca mantiene vivas más de 176 lenguas originarias y anunció actividades enfocadas en preservar el patrimonio lingüístico como.

Las expresiones artísticas y culturales de delegaciones que no participarán en el Cerro del Fortín.

El recital “Palabra Flor” en el Teatro Macedonio Alcalá.

Recorridos poéticos en mercados tradicionales.

El Tianguis Originario dedicado a la diversidad lingüística.

Un concierto de voces indígenas.

También adelantó que durante los Lunes del Cerro visitantes serán recibidos con mensajes en lenguas originarias.

Feria del Mezcal reunirá a más de 400 expositores

Raúl Ruiz Robles posteriormente presentó oficialmente la Feria del Mezcal Oaxaca 2026, que se realizará del 17 al 28 de julio en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. La feria reunirá a más de 400 expositores de mezcal, café, gastronomía, cerveza artesanal, agroindustria y artesanías.

El funcionario recordó que Oaxaca concentra más del 93 por ciento de la producción nacional de mezcal, además, fue presentada la imagen oficial “Diosa del Mezcal”, creada y donada por el artista Shinzaburo Takeda.

La edición 2026 también contará con la participación de la Feria de la Nieve y el Dulce Regional.

Artistas locales acompañarán la Guelaguetza

El secretario de las Culturas y Artes de Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, explicó que cerca de 100 delegaciones participaron en el proceso de selección para la Guelaguetza 2026.

Finalmente fueron elegidas alrededor de 50 agrupaciones para participar en las cuatro presentaciones oficiales, también adelantó actividades paralelas con músicos, cantantes y agrupaciones locales durante julio.

“Estamos felices las y los oaxaqueños de estar en el ombligo de la luna”, expresó durante su participación.

El gobierno estatal aseguró que la celebración mantendrá su enfoque comunitario y de apoyo social, mientras miles de visitantes nacionales e internacionales llegarán para formar parte de una de las festividades más representativas de México.