Tamaulipas destina más de 500 mdp para mejoras a infraestructuras educativas

ITIFE

El Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) informó que destinó una inversión superior a los 500 millones de pesos durante 2025, a obras de mejoran las estructuras en escuelas de la entidad.

Sergio Oliverio Castillo Sagástegui, director general del ITIFE, mencionó que en coordinación con las Secretarías de Obras Públicas y de Educación, fueron intervenidos 280 planteles educativos en distintas regiones del estado.

Entre las principales acciones realizadas destacan la construcción de más de 150 aulas nuevas, servicios sanitarios, laboratorios, aulas de cómputo, techumbres, subestaciones eléctricas, instalaciones deportivas, desayunadores, talleres, canchas de usos múltiples.

También se llevaron a cabo trabajos de impermeabilización para prevenir problemas durante las temporadas de lluvias y mejoras a la pintura de las instituciones educativas.

“Estas obras permitieron brindar espacios más dignos, seguros y funcionales para fortalecer el desarrollo académico de las y los estudiantes tamaulipecos”, refirió el titular del Instituto.

Finalmente agregó estas acciones representan un avance importante para construir entornos educativos más seguros y de mayor calidad para las y los estudiantes.