Quintana Roo acelera transformación del sistema de salud con nuevos hospitales y atención universal: Mara Lezama

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama

La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que Quintana Roo avanza en una transformación integral del sistema de salud pública, con la construcción y ampliación de hospitales, nuevas unidades de especialidades y la implementación del modelo de universalidad médica impulsado por el Gobierno Federal a través del IMSS-Bienestar.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la Gobernadora dio a conocer los resultados de una reunión sostenida con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se revisaron proyectos prioritarios en materia hospitalaria y de atención médica para la entidad.

Entre las obras más importantes destacó el nuevo Hospital General de Chetumal, cuya primera etapa ya concluyó y actualmente se encuentra en proceso de licitación la segunda fase. El inmueble contará con 120 camas, 30 consultorios, cinco quirófanos, tomógrafo, resonancia magnética, salas de hemodinamia y áreas especializadas de diagnóstico e imagenología.

La Gobernadora señaló que este hospital permitirá que pacientes del sur del estado ya no tengan que trasladarse a otras ciudades para acceder a estudios especializados o tratamientos de alta complejidad.

También informó avances en el nuevo Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, que tendrá 60 camas, tomógrafo, mastógrafo, densitometría y equipamiento médico de última generación. Recordó que al inicio de la actual administración el hospital existente operaba con equipos descompuestos, incluidos rayos X y ultrasonido.

En Cancún, anunció la consolidación del nuevo Hospital Materno Infantil, que será instalado en un inmueble recuperado, el “Kumatito”, tras permanecer abandonado durante varios años. Este centro médico contará con Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), terapia intensiva para recién nacidos, quirófanos y áreas de ginecología, obstetricia y pediatría.

A ello se suma la futura Torre de Especialidades junto al Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”, donde se ofrecerán servicios de oncología, nefrología, neurocirugía, gastroenterología, salud mental y oftalmología avanzada, incluyendo trasplantes de córnea y atención de retinopatías.

Mara Lezama destacó, además, la construcción de una Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio en Cancún, donde se instalará el primer PET Scan público del estado, además de resonadores magnéticos, acelerador lineal, medicina nuclear, áreas de quimioterapia y radioterapia.

En paralelo a la infraestructura física, la Gobernadora anunció que Quintana Roo será uno de los primeros cinco estados del país en implementar el expediente clínico electrónico y el modelo de universalidad médica.

Este sistema permitirá que pacientes puedan recibir atención indistintamente en hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, además de gestionar citas y consultar expedientes médicos mediante una aplicación móvil.

Asimismo, adelantó que el nuevo esquema federal contempla dispensadores automáticos de medicamentos, surtimiento mediante farmacias privadas y distribución en Tiendas del Bienestar, con el objetivo de ampliar el acceso a tratamientos médicos.

“La salud es un derecho, no un privilegio”, afirmó la gobernadora al asegurar que las inversiones en infraestructura hospitalaria buscan reducir las brechas de desigualdad en Quintana Roo.