Tamaulipas invierte 358.6 MDD para reforzar su papel en la generación de energía limpia

Generación de energía limpia en Tamaulipas Inversión estratégica de 358.6 MDD en proyectos eléctricos para Tamaulipas

Tamaulipas volvió a colocarse en el centro del mapa energético nacional luego de que la Secretaría de Energía dio a conocer los resultados de la convocatoria para atender proyectos prioritarios de generación eléctrica, donde el estado fue señalado como pieza clave para la soberanía y la transición energética de México.

De acuerdo con lo presentado, dentro de la Planeación Vinculante 2025 se avalaron dos proyectos estratégicos en territorio tamaulipeco que, aportarán 240 megawatts de energía limpia al Sistema Eléctrico Nacional.

Uno de ellos es el parque eólico EPM Eólica 24, que se construirá en Ciudad Mier y tendrá una capacidad de 130 MW, a cargo de la empresa Revolve Renewable Power.

El segundo proyecto corresponde a un parque fotovoltaico que se desarrollará en el municipio de Altamira, impulsado por la empresa Solarig México, y que sumará otros 110 MW a la red eléctrica del país, fortaleciendo la generación de energía solar en la región.

Además, según información oficial, también se reportaron avances dentro del Plan de Expansión de la Comisión Federal de Electricidad 2025–2030. En este rubro, la Central de Ciclo Combinado Altamira ya se encuentra en etapa de ingeniería, tanto básica como de detalle, con la meta de iniciar su construcción en el corto plazo.