Inauguran en Villas del Pedregal secundaria que impulsa la educación de más de 800 alumnos

Inaguración secundaria

Con el objetivo de impulsar y de mejorar la educación de más de 800 alumnos de Villas del Pedregal, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la Escuela Secundaria Técnica 168 “Ifigenia Martínez”. Dicha obra forma parte del complejo educativo más grande que se construye en Michoacán con recursos estatales.

“Hoy es un día de júbilo, un día de emoción, porque van a estrenar aulas, talleres, cooperativa para desayunar; van a tener una escuela de primer nivel”, señaló el mandatario después de puntualizar una inversión de 47.2 millones de pesos de recursos 100 por ciento estatales para este inmueble.

Asimismo con el fin de fomentar el deporte y la formación integral de los alumnos, se van a construir dos canchas de fútbol siete con pasto sintético.

Por su parte, Gabriela Molina, la secretaria de Educación, dio a conocer que en todo el estado, el día de hoy regresaron a clases 936 mil alumnos en 11 mil 562 escuelas. Y que con la puesta en marcha de este plantel, el gobernador garantiza el derecho a la educación.

Por otro lado, Rogelio Zarazúa Sánchez, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas informó que el complejo educativo más grande de Michoacán comprende infraestructura educativa en Villas del Pedregal y sus alrededores.

En el caso de la Secundaria Técnica 168, se construyeron 16 aulas, barda perimetral, andadores, jardineras, plaza cívica, cancha de usos múltiples, comedor, laboratorio, aula de medios, arcotecho y pórtico de acceso.

Al gobernador le acompañaron Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración; Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia; Ernesto Núñez Aguilar, diputado federal; Andrik Aldair Medina Contreras, secretario particular del Despacho del Gobernador; Jacqueline Farfán Izquierdo, directora de la escuela; José Roberto Santillán Ferreyra, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Alejandro Vargas Acosta, presidente de la CMIC delegación Michoacán.