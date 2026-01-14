ISSSTE abre nueva clínica familiar en Playa del Carmen

Mara Lezama y Estefanía Mercado recorren nueva Unidad de Medicina Familiar En Playa del Carmen, gracias a la donación un terreno por parte del ayuntamiento el ISSSTE brindarán atencióNAMás de 14 mil derechohabientes

La nueva Unidad de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Playa del Carmen, Quintana Roo, comenzó a operar como una respuesta a una demanda histórica de atención médica en la zona norte del estado. La obra fue recorrida por la gobernadora del estado Mara Lezama Espinosa y la presidenta municipal Estefanía Mercado, quienes constataron el arranque de los servicios.

Durante la visita, la gobernadora resaltó que el proyecto fue posible por la coordinación entre el municipio, el estado y la federación, así como por la donación del terreno realizada por el Ayuntamiento, lo que permitió acercar servicios de salud a miles de familias derechohabientes del ISSSTE.

La clínica cuenta con dos consultorios de medicina general, un consultorio dental, sala de curaciones, farmacia equipada, área de archivo clínico y espacios funcionales diseñados para mejorar la atención, con esta infraestructura, se estima que alrededor de 14 mil derechohabientes, además de sus familias, tendrán acceso a servicios médicos integrales sin necesidad de trasladarse a otros municipios.

La inversión destinada a la construcción y equipamiento fue de más de 14 millones de pesos, a lo que se suma el valor del terreno donado, consolidando este espacio como un punto clave para fortalecer el derecho a la salud en Playa del Carmen.

Por su parte, la alcaldesa Estefanía Mercado subrayó que la apertura de esta unidad representa un avance directo en el bienestar de las familias playenses y reconoció el respaldo del gobierno estatal para concretar proyectos que impactan de manera real en la vida cotidiana de la población.

Tanto la gobernadora como la presidenta municipal agradecieron el apoyo del director general del ISSSTE, Martín Batres, así como de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al destacar que la gestión conjunta permitió que hoy Playa del Carmen cuente con una clínica moderna y cercana, con la visión de seguir fortaleciendo los servicios médicos en el futuro.