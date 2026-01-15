Sinaloa establece calendario para una siembra y cosecha responsable del camarón en 2026

Siembra y cosecha de camarón en Sinaloa Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de impulsar una acuacultura responsable, ordenada y sustentable

El Gobierno del Estado de Sinaloa dio a conocer el acuerdo que establece los periodos oficiales de siembra y cosecha para el cultivo de camarón durante el ciclo acuícola 2026, como parte de las acciones alineadas al Plan Estatal de Desarrollo 2022–2027 y al compromiso del gobernador Rubén Rocha Moya con un crecimiento ordenado y sustentable del sector acuícola.

El documento ya fue publicado en el Periódico Oficial del Estado y será de aplicación obligatoria para productores del ramo.

La subsecretaria de Acuacultura de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, Sindy Rebeca Montoya Armenta, señaló que Sinaloa se mantiene entre los principales productores de camarón a nivel nacional y que este acuerdo representa un paso clave para consolidar los avances logrados en materia sanitaria.

Montoya Armenta subrayó que una producción controlada y saludable impacta de manera directa en la productividad y mantiene a Sinaloa como un referente en el sector.

En ese sentido, destacó la instrucción del gobernador de trabajar de manera cercana con los productores acuícolas y llamó al sector a respetar los periodos de siembra y cosecha acordados, los cuales fueron definidos de forma conjunta.

La subsecretaria también destacó que esta normatividad fue solicitada por el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa (CESASIN) y por productores afiliados a la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa (COADES), como resultado de un trabajo organizado y consensuado, afirmó que la coordinación entre autoridades y productores ha permitido avanzar en la sanidad y el ordenamiento del sector, con beneficios sociales y económicos para el estado.

Calendario de siembra y cosecha de camarón en Sinaloa

Siembra y cosecha de camarón en Sinaloa Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de impulsar una acuacultura responsable, ordenada y sustentable

El acuerdo establece fechas específicas de llenado de estanques empezó este 15 de enero y termina el próximo 24 de febrero y la siembra será del 1 al 25 de febrero; mientras que la primera cosecha empezará el 30 de noviembre y finaliza el 15 de enero del 2027; el calendario está diferenciado por región y por tipo de sistema de producción con el propósito de mantener un control sanitario efectivo en todo el territorio sinaloense.

En Guasave Norte, Guasave Sur y Angostura, el llenado de estanques deberá realizarse el 15 de enero de 2026, la siembra el 1 de febrero y la cosecha concluirá a más tardar el 30 de noviembre de ese mismo año.

Para la región de Ahome, el calendario marca el llenado el 10 de febrero de 2026, la siembra el 25 de febrero y la fecha límite de cosecha el 10 de diciembre.

En Navolato Norte y Navolato Sur, el llenado se realizará el 10 de febrero, la siembra el 20 de febrero y la cosecha deberá finalizar el 20 de diciembre de 2026.

En Eldorado, los estanques se llenarán el 1 de febrero, la siembra será el 15 de febrero y la cosecha concluirá el 15 de diciembre de 2026.

Para las regiones de Cospita y Elota, el llenado está programado para el 10 de febrero, la siembra el 25 de febrero y la cosecha tendrá como fecha límite el 10 de diciembre de 2026.

En la zona Mazatlán–San Ignacio, el llenado de estanques se realizará el 15 de febrero, la siembra el 21 de febrero y la cosecha podrá extenderse hasta el 19 de enero de 2027.

En Escuinapa–Rosario, las fechas varían según el sistema de producción. En zonas de salinidad normal, el llenado será el 1 de febrero de 2026, la siembra el 5 de febrero y la cosecha hasta el 15 de enero de 2027.

En sistemas hipersalinos, el llenado se realizará el 24 de enero, la siembra el 3 de febrero y la cosecha también hasta el 15 de enero de 2027.

Para sistemas con agua de pozo, el llenado será el 1 de febrero, la siembra el 5 de febrero y la cosecha hasta el 15 de enero de 2027.

En el caso de los sistemas hiperintensivos con geomembranas, tanto a cielo abierto como en invernaderos, el llenado de estanques se hará el 15 de enero de 2026, la siembra el 22 de enero y la fecha límite de cosecha será el 15 de enero de 2027.

El acuerdo será obligatorio para todas las personas físicas y morales dedicadas al cultivo de camarón en sus etapas de preengorda y engorda y tendrá vigencia desde su publicación oficial hasta el 15 de enero de 2027.

Con esta disposición, el Gobierno de Sinaloa refrenda su compromiso con una acuacultura responsable, ordenada y sustentable, enfocada en fortalecer la sanidad, la productividad y la soberanía alimentaria del estado.