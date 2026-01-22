Cancún es la puerta de entrada al mundial, “lo tenemos todo”: Ana Paty Peralta

⁠Presentan campaña “All you Cancún” en Fitur 2026 La Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, resalta la conexión del destino con las 16 ciudades mundialistas

Ante los ojos de miles de expertos del turismo en todo el mundo reunidos en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, presentó la campaña “Cancún, la puerta de entrada al Mundial”, una estrategia diseñada para posicionar al destino caribeño como el punto de acceso ideal para los aficionados europeos que deseen vivir la Copa Mundial 2026.

Con el respaldo de la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora y la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama; y al embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel; la Alcaldesa de Cancún reconoció el destino como la vía de enlace más importante para el Mundial de la FIFA 2026, contando a través del Aeropuerto Internacional de Cancún con conexión con las 16 ciudades que serán sede de los partidos.

“Con enorme orgullo lo decimos desde Madrid, Cancún es la puerta de entrada al mundial 2026. Somos el único destino de los tres países con vuelos directos a las 16 ciudades sedes de los partidos. Seremos un punto de encuentro para miles de personas, para visitantes, para cancunenses que podrán vivir la emoción del futbol en nuestras playas. Cancún no solo va a ver el mundial, lo va a vivir y lo va a compartir con el mundo”, expresó.

Además, con la presencia de representantes del sector empresarial como el vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial de México, José Chapur; así como el fundador de los World Travel Awards, Graham Cooke; Ana Paty Peralta presentó también la campaña “All you Cancún”, para potencializar los atractivos de la ciudad en el escenario más importante del turismo.

“No busques más, ven a Cancún porque en Cancún lo tenemos y en Cancún lo vives todo. ‘All you Can, All you Cancun’”, expresó Ana Paty Peralta, acompañada también por el secretario municipal de Turismo, Juan Pablo de Zulueta Razo.

Como parte del evento, se proyectó un video grabado esta semana en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu y en lugares emblemáticos de Madrid, que muestra un flashmob protagonizado por guerreros mayas que conecta el antiguo juego de pelota maya con el fútbol moderno en una acción sin precedentes, conectando la cultura histórica de México con la pasión por el balompié a nivel mundial.

Por su parte, la secretaria de turismo de México reconoció el trabajo de la delegación de Cancún por seguir impulsando al polo turístico con fuerza; “Cancún, a pesar de ser el referente más grande a nivel internacional que tiene nuestro país, sigue innovando, sigue sacando nuevas campañas. Muchas felicidades”.

Finalmente la Gobernadora Mara Lezama afirmó que a través de Cancún se mantendrá una conexión importante para los partidos del mundial, por lo que invitó a los turistas a visitar la ciudad dentro de sus planes para disfrutar de los partidos; además, aseguró que el Caribe Mexicano es la capital mundial de las vacaciones. “El Caribe Mexicano lo tiene todo, tiene el destino turístico más importante de Latinoamérica. ¿Quieren ir al mundial?, los esperamos en Cancún”.