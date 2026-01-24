Incendio en la Catedral de Puebla: la Arquidiócesis señala a 2 hombres en situación de calle como responsables

Catedral de Puebla Un incendio registrado en la puerta norte de la Catedral de Puebla durante la madrugada de este sábado activó una rápida respuesta de autoridades estatales y municipales.

Durante la madrugada de este sábado se encendieron las alertas del Centro Histórico de Puebla, cuando se reportó un incendio en el portón norte de la Catedral. El aviso llegó alrededor de las 02:30 horas a través del número de emergencias 9-1-1, lo que permitió que la atención fuera inmediata.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal, Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como integrantes de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, en coordinación con Protección Civil municipal. Una vez en el lugar, los cuerpos de emergencia realizaron labores para controlar y mitigar el fuego.

Gracias a la rápida intervención, las llamas fueron sofocadas en poco tiempo, evitando que se extendieran a otras áreas del inmueble histórico. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni riesgo para la población que se encontraba en la zona.

Gobierno del Estatal reporta Cero lesionados

De acuerdo con información oficial del Gobierno del Estado, el incendio fue controlado de manera inmediata y ya se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro. En una primera versión, se señaló que el fuego habría sido provocado presuntamente por una persona en situación de calle.

Sin embargo, las autoridades respectivas ya siguen realizando las investigaciones sobre las causas que provocaron el siniestro.

Arquidiócesis poblana denuncia como responsables a dos personas

La Arquidiócesis de Puebla dio a conocer a través de un comunicado difundido en sus redes oficiales, que el incendio habría sido provocado por dos hombres que ingresaron al atrio tras saltar las rejas del lado del Zócalo y prendieron fuego a las puertas de la Catedral. La Iglesia Angelopolitana señaló que, hasta ese momento, no se tenía reporte de personas detenidas por estos hechos.

En su mensaje, la Arquidiócesis lamentó lo ocurrido en lo que calificó como un patrimonio espiritual, histórico y cultural de la ciudad, y agradeció la pronta intervención de las autoridades estatales y municipales. Además, reiteró su llamado a la paz y al cuidado de los espacios emblemáticos de Puebla.

Por su parte, las autoridades estatales subrayaron que la coordinación interinstitucional permitió salvaguardar el inmueble histórico y garantizar la seguridad de las y los poblanos, mientras continúan las indagatorias para esclarecer con precisión cómo se originó el incendio.