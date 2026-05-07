En Coahuila se prevén lluvias muy fuertes, vientos intensos y posible formación de torbellinos

Tormenta eléctrica

Por medio de la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila, la Secretaría de Gobierno, ha dado a conocer que el frente frío número 49 va a permanecer estacionario sobre el noreste del país, lo que significa que se mantendrá condiciones de inestabilidad atmosférica en el estado las cuales van a estar acompañadas de lluvias fuertes a muy fuertes, racha intensas de viento, e incluso posibles formación de torbellino o tornados.

El Servicio Meteorológico Nacional, informó que de acuerdo a sus registros se espera, principalmente en las regiones Norte, Carbonifera, Centro y Sureste que las lluvias alcancen desde los 50 hasta los 75 milímetros. Igualmente es muy probable que se presenten descargas eléctricas y la posible caída de granizo y chubascos en la región Laguna.

En el caso de la formación de torbellinos, se pronostican que se desarrollen en la zona norte de Coahuila con rachas de viento de 50 a 70 km/h.

Todas estas condiciones podrían derivar en encharcamientos, inundaciones repentinas, deslaves caída de árboles y daños en estructuras ligeras techos, láminas o en anuncios publicitarios.

Ante este pronóstico, se le recomienda a la población que:

Aseguraren techos, láminas y objetos que puedan desprenderse, retiren muebles, macetas y artículos que se encuentren en el exterior.

En caso de que tenga lugar una tormenta eléctrica se debe evitar resguardarse bajo árboles o postes estructuras metálicas.

Asimismo, es importante que no se estacionen cerca de árboles, anuncios, postes o estructuras inestables, y que cuando conduzcan lo hagan con precaución ante lluvia, baja visibilidad pavimento mojado y ráfagas de viento.

En caso de torbellino o tornado, lo más recomendable es que se refugien en las plantas bajas alejados de las ventanas, o en una habitación interior.

En caso de emergencia, se encuentra disponible la comunicación al 911.

Por último, no se deben de olvidarse de seguir informado únicamente a través de medios oficiales.

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