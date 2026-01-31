Cuatro hombres son asesinados en una chatarrera de Acayucan, Veracruz

Un ataque armado en el sur del estado de Veracruz, en México, dejó cuatro hombres sin vida dentro de una chatarrera un negocio dedicado a la compra y venta de metales en el municipio de Acayucan. El hecho ha generado preocupación entre los vecinos y destaca el problema de inseguridad que vive la región.

El ataque ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde en un establecimiento ubicado sobre Prolongación Francisco Javier Mina, casi esquina con Ruiz Cortines, en la colonia José María Morelos. Testigos contaron que varias personas armadas llegaron al lugar y abrieron fuego contra las personas que estaban trabajando dentro del negocio, sin que hasta el momento se conozca el motivo específico del ataque.

Los primeros reportes oficiales señalan que todas las víctimas eran hombres, quienes trabajaban en el lugar; entre ellos se encuentran José Luis Román, de 29 años, y Benito Ortiz Crisanto, conocido como “El Mudito”, identificados por sus familiares. Los otros dos aún no han sido plenamente identificados por las autoridades, aunque versiones extraoficiales indican que uno de ellos podría haber sido el encargado del negocio.

Vecinos del sector escucharon las numerosas detonaciones de arma de fuego y, alarmados, llamaron a los servicios de emergencia. Al llegar, los cuerpos estaban ya sobre el piso del negocio, producto de la agresión directa que sufrieron.

Tras el ataque, fuerzas de seguridad como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la Guardia Nacional, la Defensa Nacional y la Policía Ministerial acudieron al lugar para acordonar la zona y empezar con las investigaciones. Además, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de los cuerpos y los trasladó a las instalaciones forenses en Coatzacoalcos para practicarles estudios correspondientes.

Hasta ahora no se reportan detenciones de los responsables, quienes según versiones escaparon del lugar poco después de disparar. La investigación sigue abierta, y las autoridades trabajan en recabar indicios que puedan ayudar a identificar a los agresores y esclarecer lo ocurrido.

Este crimen no es un hecho aislado en Acayucan. Vecinos y habitantes de la zona han expresado su preocupación y miedo tras lo sucedido, ya que aseguran que la región ha cambiado en los últimos años de un lugar tranquilo a uno con frecuentes episodios de violencia. Algunas personas incluso dijeron que las víctimas fueron sorprendidas mientras estaban por comer en el negocio, lo que subraya la brutalidad del ataque.

La violencia en Acayucan y municipios cercanos ha sido motivo de alarma desde hace varios años. Además de este multihomicidio, en lo que va de 2026 se han registrado otros hechos violentos en la región, como asesinatos, ataques y desapariciones, lo que refleja la presencia de grupos del crimen organizado y la dificultad de las autoridades para contener estos delitos.

Familiares y amigos de las víctimas han acudido a la chatarrera donde ocurrió el ataque para colocar veladoras, flores y mensajes de despedida, un símbolo de luto y dolor que se repite en muchas comunidades afectadas por la violencia.

Las autoridades han prometido continuar con las investigaciones y reforzar la presencia de seguridad en la zona para intentar prevenir más hechos violentos. Por su parte, los ciudadanos de Acayucan esperan respuestas claras y justicia para las víctimas de este multihomicidio, que representa otro capítulo en la lucha contra la inseguridad en Veracruz.