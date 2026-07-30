INEA entrega 150 certificados de estudio en Zacatecas y avanza meta para erradicar el analfabetismo

Como parte de la estrategia nacional para reducir el rezagado educativo, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), en coordinación con el Gobierno de Zacatecas, realizó la entrega simbólica de constancias de alfabetización y certificados de primaria y secundaria a 150 jívenes y adulos que cncluyeron sus estudios en la entidad.

La ceremonia, denominada “Educación para el Progreso”, reunió a autoridades federales y estatales, quienes destacaron que la educación para personas mayores de 15 años representa una herramienta para mejorar la calidad de vida, ampliar las oportunidades laborales y fortalecer el desarrollo de las comunidades.

Durante el evento, el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, informó que en todo el país se han entregado alrededor de 700 mil constancias y certificados de estudios a personas que lograron concluir su alfabetización, primaria o secundaria. Señaló que este avance forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de México para disminuir el rezago educativo y acercar oportunidades de aprendizaje a quienes, por diversas circunstancias, no pudieron terminar sus estudios en su momento.

El funcionario destacó que cada certificado representa una historia de esfuerzo y superación personal. Reconoció a las personas beneficiadas por su dedicación para concluir sus estudios y aseguró que la educación es uno de los principales motores para el desarrollo del país.

Asimismo, explicó que México se encuentra cerca de alcanzar un objetivo histórico: ser declarado un país alfabetizado. De acuerdo con Contreras Castillo, el próximo 8 de septiembre, en el marco del Día Internacional de la Alfabetización, el país podría cumplir con los estándares establecidos por la UNESCO al reducir el índice nacional de analfabetismo.

Añadió que actualmente solo alrededor de 3.5 de cada 100 mexicanos no saben leer ni escribir, cifra que representa uno de los niveles más bajos registrados en la historia del país.

En representación del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, asistió el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien felicitó a las personas certificadas por concluir una etapa importante de su formación académica.

El funcionario estatal afirmó que combatir el rezago educativo también contribuye a la justicia social, ya que brinda a las personas mayores herramientas para ejercer plenamente sus derechos, acceder a mejores oportunidades y participar de manera más activa en la vida pública.

Además, hizo un llamado para que más personas mayores de 15 años que no hayan terminado su educación básica se acerquen a los servicios que ofrece el INEA y continúen con su preparación académica.

Durante su mensaje, Reyes Mugüerza señaló que la educación transforma a las personas y, a través de ellas, también puede transformar comunidades enteras. Consideró que quienes obtuvieron su certificado se convierten ahora en un ejemplo para otras personas que aún enfrentan rezago educativo.

En el acto también participaron la directora general del Instituto Zacatecano para la Educación de los Adultos (IZEA), Gisel Liliana Llamas Ibarra, y el titular de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Zacatecas, Bernardo Candelas de la Torre, además de otras autoridades educativas estatales.

Como parte de su gira de trabajo por Zacatecas, el director general del INEA sostuvo una reunión con el gobernador David Monreal Ávila para revisar los avances de las acciones coordinadas entre los gobiernos federal y estatal en materia educativa.

Durante el encuentro, ambas autoridades refrendaron su compromiso de continuar impulsando programas que permitan disminuir el rezago educativo y ampliar el acceso a los servicios de alfabetización en la entidad.

El INEA informó que, hasta el momento, 14 gobiernos estatales ya se han sumado a la estrategia nacional para construir un México alfabetizado, mediante acciones conjuntas que buscan garantizar que más personas concluyan su educación básica.