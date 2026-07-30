Grecia Quiroz dice que la justicia aún no termina, tras detención del presunto autor del asesinato de Carlos Manzo

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan La edil y esposa de Carlos Manzo, asesinado, recibió a Omar García Harfuch (Fotógrafo Especial)

Tras la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, orquestada en una operación conjunta entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quieroz, se pornunció al respecto señalando que “la justicia aún no termina”.

Como viuda del exalcalde del municipio de Michoacán, destacó que estas acciones son “apenas el comienzo de todo lo que está detrás del asesinato de Carlos Manzo, estamos convencidos que aún hay mucho más por aclarar”.

Quiroz reconoció el trabajo realizado por las fuerzas federales y reafirmó la exijencia por una investigación seria que pueda llegar hasta las últimas consecuencias.

“Que no se dempezando por políticos que pudieron estar detrás del cobarde asesinato de Carlos Manzo y que también ellos sean llevados ante la justicia aplicándoles todo el peso de la ley”, expresó mediente un mensaje en redes sociales.

Omar García Harfuch informó que Ramón Ángel “N” es identificado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que mantiene operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, así como en el estado de Jalisco.