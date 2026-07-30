Andrés Mijes llama a cerrar filas por la Transformación en Nuevo León

Andrés Mijes y Judith Díaz convocaron a fortalecer la unidad en Nuevo León durante una asamblea de Morena

La unidad fue el mensaje que marcó la Asamblea de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional realizada en Monterrey, donde Andrés Mijes coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y Judith Díaz reunieron a simpatizantes para reiterar el llamado a fortalecer el movimiento en Nuevo León y avanzar hacia un proyecto que, señalaron, lleve la prosperidad a todas las regiones del estado.

El encuentro tuvo lugar en la colonia Valle del Mirador, al sur de la capital regiomontana. Ahí, ambos dirigentes convocaron a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo con el objetivo de construir un gobierno cercano a la gente, enfocado en atender las necesidades de la población y ofrecer resultados.

Durante su participación, Andrés Mijes aseguró que es momento de fortalecer la Transformación en Nuevo León y dejar atrás los gobiernos que, afirmó, dieron la espalda a la ciudadanía.

En ese contexto, sostuvo que el estado necesita un gobernador de tiempo completo, al considerar que la entidad requiere un liderazgo concentrado en resolver los problemas de la población y responder con resultados.

También señaló que ha llegado el momento de pasar del “modo party” al “Modo Transformación”, al afirmar que el compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación implica trabajar con mayor cercanía, responsabilidad y cumplimiento.

Mijes destacó además que la llamada 4T Norteña mantiene una visión alineada con el Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de construir un gobierno eficiente, humanista y cercano a la población.

Añadió que la unidad representa la principal fortaleza del movimiento y aseguró que, junto con Morena y la presidenta de México, es posible construir “el mejor Nuevo León de la historia”, mediante políticas públicas orientadas a generar resultados y bienestar para las familias del estado.

La asamblea concluyó con un llamado de Andrés Mijes y Judith Díaz para fortalecer la organización y la unidad en Nuevo León como parte del proyecto de la Transformación y la Soberanía Nacional.