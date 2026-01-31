Fuerte enfrentamiento en Zacatecas deja un muerto y dos mujeres heridas

Se registró un fuerte enfrentamiento armado entre presuntos integrantes del crimen organizado y fuerzas de seguridad en el estado de Zacatecas, al norte de México. El choque dejó como saldo un hombre muerto, dos mujeres heridas y provocó una fuerte movilización de autoridades en varios municipios del sur de la entidad.

Los hechos ocurrieron por la tarde en la zona serrana que comprende los municipios de Tabasco y Villanueva, cerca de la carretera federal 54. De acuerdo con reportes de habitantes y autoridades estatales, se escucharon numerosas detonaciones y, en varios videos difundidos en redes sociales, se aprecia que incluso se utilizaron explosivos durante el enfrentamiento.

Todo comenzó cuando elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata del estado se encontraban realizando un operativo en el tramo carretero que conecta Villanueva con Tabasco. En ese momento, un grupo armado abrió fuego contra las fuerzas estatales, lo que provocó un intercambió de balas.

Las autoridades lograron repeler la agresión, y en el lugar abatieron a un presunto agresor, quien, según las primeras versiones, era parte del grupo que atacó a las fuerzas de seguridad.Durante la movilización, dos mujeres que se encontraban en la zona resultaron heridas. Las autoridades informaron que no presentan lesiones graves y reciben atención médica.

Además, la violencia no sólo se limitó al intercambio de disparos. En algunos tramos de la carretera se reportaron ponchallantas tirados sobre el asfalto, lo que representa un peligro para los conductores. También se informó que un vehículo fue incendiado, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a resguardar la zona y cerrar temporalmente el tránsito en la ruta mencionada.

Tras el enfrentamiento, se despliegaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para reforzar la seguridad en la región, controlar la situación y procesar la escena del crimen.

El secretario general del Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que, aunque la situación ya se encuentra bajo control, las autoridades mantienen operativos en el área y pidieron a la población extremar precauciones al transitar por ese tramo carretero.

Debido a la violencia, algunas actividades programadas para la tarde y noche de este viernes fueron canceladas o modificadas. Por ejemplo, la presentación de la banda de rock Inspector en la Feria Regional de Juchipila fue suspendida, y en su lugar sólo se anunció la participación de una artista local, mientras que los responsables destacaron que “primero está la seguridad de todos”.

Zacatecas ha sido en años recientes una de las entidades con mayores retos de seguridad en México. La presencia de grupos del crimen organizado y los constantes enfrentamientos con fuerzas estatales y federales han provocado que varias zonas rurales y carreteras sean consideradas de alto riesgo. En este contexto, las autoridades han intensificado los operativos de seguridad para tratar de reducir la violencia y proteger a la población.

Este enfrentamiento es uno más dentro de los esfuerzos por recuperar la tranquilidad en la región, pero también muestra los desafíos que persisten en materia de seguridad pública en diversas partes del país.