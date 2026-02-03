Con 12 nuevas rutas aéreas, Puebla impulsa desarrollo, economía y turismo

. El gobernador señaló que la estrategia promueve el comercio y proyección internacional de Puebla.

El gobernador Alejandro Armenta anunció la apertura de 12 nuevas rutas aéreas desde el Aeropuerto Internacional de Huejotzingo, nueve nacionales y tres internacionales, que comenzarán a operar el 1 de junio. Con esta medida, el estado busca fortalecer la conectividad, impulsar el comercio y consolidar su proyección cultural y turística.

El mandatario destacó que la ampliación de vuelos es resultado de la coordinación con el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, y responde a una planeación estratégica alineada con la vocación industrial y económica de la entidad.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, subrayó que la conectividad con destinos como Newark, Houston y Los Ángeles abre oportunidades para el intercambio económico y social, además de vincular a más de 2.5 millones de poblanos que radican en Estados Unidos.

Representantes empresariales coincidieron en que la medida representa un impulso clave para la reactivación económica y turística. Beatriz Camacho Ruiz, presidenta de Coparmex, resaltó la colaboración entre gobierno e iniciativa privada; mientras que Héctor Sánchez Morales, del CCE, enfatizó que la conectividad aérea “contribuye al impulso estatal”.

Las nuevas rutas, operadas por Volaris, posicionan a Puebla como el estado con mayor número de conexiones anunciadas por la aerolínea este año. Los boletos ya están disponibles y las operaciones iniciarán los días 1 y 2 de junio, con frecuencias adaptadas a la demanda de cada mercado.

El anuncio es resultado del trabajo de promoción realizado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, España, y de la coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla y la Secretaría de Turismo de México, que concretaron acuerdos estratégicos para fortalecer la conectividad aérea y la proyección internacional del estado.