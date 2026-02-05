Morena lidera preferencias en Michoacán; encuesta anticipa definición estratégica rumbo a 2027 con Fabiola Alanís

Los resultados de la encuesta de Mendoza Blanco y Asociados publicados este martes confirman que en Michoacán, Morena y aliados mantienen una posición dominante con el 45% de preferencia, muy por encima de PAN (15.5%), PRI (12.3%) y Movimiento Ciudadano (9.5%).

Un dato que llama la atención de la encuesta es el comportamiento diferencial de los aspirantes de Morena, cuya definición parecía clara hasta hace unos meses, sin embargo, el escenario cambió y ahora es la diputada Fabiola Alanís quien no solo encabeza los escenarios electorales frente a otras fuerzas políticas, sino que presenta el mayor crecimiento de los morenistas a enero de 2026, superando a figuras con mayor exposición mediática.

En términos de conocimiento, Fabiola Alanís llegó a 18.2%, mientras que su opinión positiva se mantiene estable, lo que contrasta con otros perfiles que, aunque más conocidos, muestran desgaste y saldos negativos que les restan competitividad.

Pero el dato más relevante es que, en el escenario constitucional para la gubernatura, Fabiola Alanís obtendría hasta 40.1% de preferencia efectiva, garantizando sin problema la continuidad de Morena en la gubernatura.

La encuesta confirma que los michoacanos también prefieren a una mujer en la gubernatura, por lo que el partido guinda y sus aliados cuentan ya con elementos para perfilar a quien encabezaría la defensa de la cuarta transformación, cumpliendo además, con el requisito de postular al menos 10 candidatas mujeres de las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027.

La encuesta se levantó entre el 16 y el 18 de enero de 2026, mediante entrevistas domiciliarias, con una tasa de no respuesta de 14.7%, y un diseño muestral estratificado por distritos federales y tipo de sección electoral.

Michoacán