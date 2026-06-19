Festival Regional Villa Zapotitlán 2026 reconocerá a migrantes poblanos y promoverá la cultura local

Las y los migrantes originarios de Zapotitlán Salinas serán homenajeados por su esfuerzo y contribución al desarrollo de su comunidad durante el Primer Festival Regional Villa Zapotitlán 2026, que se llevará a cabo el próximo 21 de junio en las canchas de San Martín.

El evento es impulsado por el Gobierno del Estado de Puebla y busca destacar la importancia de quienes han emigrado al extranjero, principalmente a Estados Unidos, pero que continúan apoyando a sus familias y a la economía de su municipio mediante el envío de remesas.

Durante la presentación del festival, el director general del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), Felipe David Espinoza Rodríguez, destacó que las remesas representan una fuente fundamental de ingresos para Zapotitlán Salinas. Explicó que aproximadamente el 60 por ciento de la economía local depende de los recursos que envían los migrantes poblanos desde otros países.

Por ello, señaló que era importante que este festival incluyera un reconocimiento especial para quienes, a pesar de la distancia, continúan contribuyendo al bienestar de sus comunidades de origen.

Por su parte, el presidente municipal de Zapotitlán Salinas, Leonardo Noél Arizmendi Martínez, indicó que uno de los principales objetivos de esta celebración es agradecer públicamente el trabajo y sacrificio de las y los migrantes que han ayudado al crecimiento económico del municipio.

El alcalde también reconoció el respaldo que ha brindado el gobierno estatal para impulsar proyectos que permitan fortalecer el desarrollo local y posicionar a Zapotitlán Salinas como uno de los destinos turísticos más importantes de la entidad.

Además de reconocer a los migrantes, el festival servirá como una plataforma para promover la riqueza cultural, artesanal y gastronómica de la región. Las autoridades informaron que durante la jornada se realizarán diversas actividades dirigidas a toda la familia.

Entre los atractivos programados se encuentra una muestra de gastronomía tradicional, degustaciones de mezcal artesanal, exposición y venta de artesanías elaboradas por productores locales, así como presentaciones musicales en vivo y actividades recreativas para los asistentes.

Uno de los eventos más esperados será el concurso de mole, organizado con el objetivo de difundir la cocina tradicional de la Mixteca poblana. La chef e investigadora gastronómica Isis Román Cruz explicó que esta actividad permitirá a los visitantes conocer y degustar los sabores característicos de la región, además de reconocer el trabajo de quienes preservan estas recetas ancestrales.

Las autoridades estatales consideran que este tipo de festivales ayudan a fortalecer la identidad cultural de las comunidades, al mismo tiempo que generan oportunidades económicas para comerciantes, artesanos y prestadores de servicios turísticos.

Se estima que más de 8 mil personas asistan a esta primera edición del Festival Regional Villa Zapotitlán, lo que podría generar una derrama económica cercana a los 2 millones de pesos para el municipio y localidades cercanas.

Con estas cifras, el evento busca consolidarse como una de las celebraciones regionales más importantes de la Mixteca poblana, al combinar el reconocimiento a los migrantes con la promoción de las tradiciones locales.

El Gobierno del Estado señaló que esta iniciativa forma parte de una estrategia para impulsar el turismo regional, fortalecer la economía de las comunidades y preservar las costumbres que dan identidad a Puebla.

De esta manera, el Primer Festival Regional Villa Zapotitlán 2026 no solo será un espacio de convivencia y celebración, sino también una oportunidad para agradecer el apoyo que las y los migrantes brindan a sus familias y comunidades, así como para mostrar al resto del estado la riqueza cultural, gastronómica y artesanal que distingue a Zapotitlán Salinas y a la Mixteca poblana.