Conductor atropella a aficionados en la Glorieta de Pancho Villa en Chihuahua durante festejos por la Selección: ¿Qué fue lo que pasó?

Furia al volante en Chihuahua Atropellan fanáticos durante celebración del Mundial (@EdgarX2024 en X)

Las celebraciones del Mundial se salieron de control en la capital de Chihuahua cuando un conductor atropelló aficionados. Se reportan al menos 3 lesionados.

¿Qué pasó durante los festejos del Mundial en Chihuahua?

El incidente se presentó durante las celebraciones que se llevaron a cabo por la victoria de México ante Corea del Sur. Varios fanáticos de la selección se reunieron en la Glorieta de Francisco Villa.

En los videos que han circulado en redes, se puede ver que el conflicto se originó debido a un grupo de aficionados que se juntaron alrededor de una pickup Chevrolet Silverado color gris y la comenzaron a menear.

Tras un segundos, el conductor aceleró, llevándose por enfrente a cuatro aficionados que se encontraban en su camino. Algunos de los que presenciaron el incidente persiguieron a la camioneta, arrojándole cosas.

Poco tiempo después del, ambulancias de la Cruz Roja acudieron a asistir a los heridos y trasladarlos al Hospital Central para valoración médica.

Elementos de seguridad inmediatamente emprendieron la búsqueda del culpable, y desde entonces ha sido detenido e identificado como Óscar Ch. E. Al momento de su detención, cuando el conductor se estrelló contra un poste de luz, se descubrió que presentaba un primer grado de ebriedad.

Se le llevó Subdirección de Movilidad para determinar el monto de las multas correspondientes. Se espera también el reporte sobre la salud de las víctimas para determinar su situación jurídica.