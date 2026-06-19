Detectan casos de gusano barrenador en animales del Zoológico de León

Detectan casos de gusano barrenador en animales del Zoológico de León

Autoridades sanitarias confirmaron los primeros casos de gusano barrenador en animales de un zoológico en México. Los contagios fueron detectados en dos ejemplares del Zoológico de León, un ciervo wapití y un yak, que actualmente reciben atención médica especializada y permanecen bajo vigilancia para evitar la propagación del parásito.

La información fue confirmada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que detalló que ambos animales fueron aislados y sometidos a tratamiento veterinario tras detectarse lesiones compatibles con la presencia del gusano barrenador.

De acuerdo con los reportes, el primer caso fue identificado el pasado 5 de junio en un ciervo wapití que presentaba una herida en la mandíbula. Tras una revisión médica y el análisis de muestras tomadas por especialistas, se confirmó la presencia de las larvas del parásito. Días después, el 12 de junio, se detectó un segundo caso en un yak que tenía una lesión en una de sus orejas.

La directora del Zoológico de León, Diana Karen Casillas Casillas, informó que ambos ejemplares fueron separados del resto de los animales para evitar riesgos sanitarios. Además, explicó que se encuentran bajo tratamiento y seguimiento permanente por parte de médicos veterinarios.

Como parte de las medidas de control, personal de Senasica realizó jornadas de fumigación en las áreas donde habitan los animales afectados. También se aplicaron tratamientos con ivermectina y otros medicamentos para combatir la infestación y proteger al resto de las especies que viven en el recinto.

El gusano barrenador es una plaga provocada por las larvas de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente. Al nacer, las larvas se alimentan del tejido vivo, provocando lesiones graves que pueden poner en riesgo la vida de los animales si no son atendidas oportunamente.

La detección de estos casos ocurre en medio de una creciente preocupación por la expansión del gusano barrenador en México. Datos de Senasica indican que en el país se han registrado miles de casos en distintas especies, incluyendo ganado, mascotas y fauna silvestre. Incluso se han reportado casos en seres humanos durante los últimos meses.

Especialistas han señalado que la vigilancia permanente y la atención inmediata de heridas en animales son fundamentales para prevenir nuevos contagios. Las autoridades sanitarias mantienen campañas de monitoreo y control en diferentes estados del país para contener la propagación de esta plaga.

Hasta el momento, las autoridades del Zoológico de León informaron que los dos animales afectados evolucionan favorablemente y continúan bajo observación médica. Asimismo, aseguraron que se mantendrán las medidas preventivas necesarias para proteger a las demás especies y garantizar la seguridad sanitaria dentro del parque.