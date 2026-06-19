Después de 18 años de espera, inauguran domo en el Conalep Cancún III

Tras casi dos décadas de espera, estudiantes del Conalep Cancún III ya cuentan con un nuevo domo para realizar actividades académicas, deportivas y culturales en mejores condiciones. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, encabezó la inauguración de esta obra que beneficiará a 987 alumnos de los turnos matutino y vespertino.

Durante el evento, la mandataria estatal destacó la importancia de brindar espacios dignos a las y los jóvenes para fortalecer su educación y desarrollo integral. Asimismo, hizo un llamado a los estudiantes para que se mantengan alejados de las adicciones, la violencia y las relaciones tóxicas, y los invitó a tomar decisiones responsables que contribuyan a construir un mejor futuro.

La construcción del domo responde a una demanda histórica de la comunidad estudiantil y docente del plantel, que durante más de 18 años solicitó un espacio techado para realizar actividades al aire libre sin verse afectados por las altas temperaturas o las lluvias características de la región.

La obra fue realizada a través de la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo con una inversión superior a los 3.3 millones de pesos. De acuerdo con información oficial, forma parte de un programa estatal más amplio que contempla la construcción de mil 109 domos en distintos puntos de la entidad con el objetivo de mejorar la infraestructura educativa y comunitaria.

Durante la ceremonia inaugural, Mara Lezama recorrió las instalaciones escolares y convivió con estudiantes, docentes y autoridades educativas. La gobernadora estuvo acompañada por la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la secretaria de Educación, Elda Xix Euán; y el director general del Conalep en el estado, Aníbal Montalvo, entre otros funcionarios.

Las autoridades señalaron que el nuevo espacio permitirá realizar actividades deportivas, ceremonias cívicas, eventos culturales y reuniones escolares con mayor comodidad y seguridad. Además, contribuirá a mejorar el bienestar de la comunidad estudiantil al ofrecer protección contra las condiciones climáticas que suelen dificultar el desarrollo de actividades al exterior.

Para muchos estudiantes y docentes, la entrega del domo representa el cumplimiento de una petición que se mantuvo pendiente durante varios años. La falta de un espacio techado obligaba en ocasiones a modificar horarios o suspender actividades debido al intenso calor o a las lluvias, especialmente durante la temporada de huracanes.

En su mensaje, la gobernadora reiteró que la educación es una de las prioridades de su administración y afirmó que la inversión en infraestructura escolar busca generar mejores oportunidades para las nuevas generaciones. También destacó que estas obras forman parte de una estrategia para reducir desigualdades y garantizar que las y los estudiantes cuenten con espacios adecuados para su formación.

El Conalep Cancún III es uno de los planteles de educación media superior con mayor matrícula en la zona, por lo que la construcción del domo beneficiará de manera directa a cientos de jóvenes que diariamente acuden a clases. Autoridades educativas señalaron que este tipo de infraestructura contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia de los alumnos y mejora las condiciones para el aprendizaje y la convivencia escolar.