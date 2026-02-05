Refuerza Mara Lezama acciones preventivas ante bajas temperaturas en Quintana Roo

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Ante las bajas temperaturas registradas en Quintana Roo y los pronósticos sobre el frente frío 33, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, informó acciones preventivas para proteger a la población, principalmente a los sectores más vulnerables y en comunidades rurales.

La gobernadora Mara Lezama transmitió el programa “La Voz del Pueblo” desde Querétaro, donde se encuentra para acompañar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde ahí dio a conocer una serie de acciones y resultados en materia de seguridad, salud, bienestar social y atención ciudadana.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la titular del Ejecutivo recordó que el frente frío 32 ha generado temperaturas inusualmente bajas y consideradas históricas en diversas regiones de Quintana Roo, con registros que han descendido hasta los 7 grados centígrados, acompañados de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje elevado en zonas costeras.

“Las temperaturas mínimas para estos días, este fin de semana, podrían bajar más por ahí del sábado y el domingo, entre 10 y 12 grados centígrados; quizá el sábado entre 7 y 8, pero con sensaciones térmicas menores en las zonas rurales”, expresó la Gobernadora.

Ante estas condiciones climáticas, este gobierno humanista con corazón feminista destacó acciones preventivas para proteger a la población, principalmente a los sectores más vulnerables. A través del programa “Abrigando Corazones”, el Sistema DIF Quintana Roo, encabezado por la presidenta honoraria Verónica Lezama, ha entregado 2,800 cobertores en comunidades rurales y localidades con mayor exposición al frío, priorizando a personas adultas mayores, niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad.

La Gobernadora destacó que “Abrigando Corazones” ya llegó a Rancho Viejo, Javier Ramos Gómez; en José María Morelos, en Dos Aguadas, Adolfo López Mateos, en Mariano Matamoros, San Antonio Tuc, en Dziuché, en la Carolina, en Pedro Moreno; en Lázaro Cárdenas, en La Aguada, La Presumida, La Sabana, San Francisco. En Casa del Adulto Mayor en José María Morelos.

En Othón P. Blanco: en Sergio Butrón Casas, en Juan Sarabia, en Sabidos, en San Pedro Peralta, en San Francisco Botes, en Cocoyol, en Nachi Cocom, en Lázaro Cárdenas, y también en Felipe Carrillo Puerto, en San José Primero, en Chanché Comandante, en Francisco May, en Yaxley, en San Bartolo, en X-Hazil Norte, en San Felipe, y en Enrique Beriosabal.

En Bacalar, en Ceiba, en Andrés Quintana Roo, en Sinaí, Piedras Negras, en Paraíso, en Francisco, en Cedralito, en Altos de Sevilla, en San Bernardo, en Blanca Flor, en Laguna Rey, y en Jesús Martínez Ross.

Mara Lezama señaló que los municipios con mayor afectación por el descenso térmico son Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos y Cozumel, donde se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y la coordinación con los ayuntamientos y cuerpos de protección civil.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, informó que la Secretaría de Salud estatal ofrece a la población vacunas contra la influenza, neumococo y COVID-19, como medida preventiva ante el incremento de enfermedades respiratorias asociado a las bajas temperaturas. La aplicación de vacunas es gratuita y se encuentra disponible en unidades de salud de todo el estado, con vigencia hasta el 2 de abril.

Mara Lezama exhortó a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informada a través de los canales oficiales, al tiempo que reafirmó que las acciones de atención y prevención se mantendrán activas mientras persistan los efectos del frente frío en la entidad.

La gobernadora Mara Lezama destacó su participación en la ceremonia oficial en el Teatro de la República, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con las presidentas de las Cámaras de Senadores y Diputados, Laura Itzel Castillo y Kenia López Rabadán, hecho calificado como histórico por la presencia de tres mujeres al frente de los Poderes de la Unión.

En el ámbito nacional, informó sobre la presentación del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, que contempla una inversión de 5.6 billones de pesos durante la administración federal, de los cuales 722 mil millones de pesos se ejercerán este año en sectores estratégicos como energía, trenes, transporte, carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, educación, agua potable y vivienda, sin concesiones ni endeudamiento.

Respecto a la seguridad pública, la titular del Ejecutivo recordó la entrega de 70 nuevas unidades policiacas en Cancún, equipadas con tecnología de reconocimiento facial, lectores de placas y conexión al C5 y C2, como parte del fortalecimiento de la estrategia estatal de prevención del delito. Asimismo, se dio a conocer la recuperación de 23 vehículos robados, gracias a denuncias realizadas al número de emergencias 911, los cuales fueron restituidos a sus propietarios sin costo.

En cuanto al acceso a la justicia, se destacó la operación del Edificio La Ceiba, sede de la Fiscalía General del Estado, que atiende delitos de alto impacto las 24 horas, así como el fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres y la habilitación de la plataforma de denuncias en línea enlinea.fgeqroo.gob.mx.

En el rubro de vivienda, se informó sobre el avance del programa Vivienda para el Bienestar, con precios subsidiados y mensualidades de entre 1,900 y 2,000 pesos, dirigidas a personas que no cuentan con vivienda propia y perciben hasta dos salarios mínimos.

Finalmente, en materia de salud, destacó los proyectos para la construcción de siete hospitales, entre ellos la unidad de alta especialidad y la instalación del primer PET Scan del IMSS en Quintana Roo, lo que permitirá fortalecer la detección temprana de cáncer.

También refrendó el compromiso ambiental del estado, al recordar que Quintana Roo concentra más de 860 mil hectáreas de humedales, fundamentales para la protección ambiental y el desarrollo sostenible.

