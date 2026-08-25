Atacan a tiros a dos periodistas en Veracruz, ambos salen ilesos

Violencia contra periodistas en Veracruz (Félix Márquez)

Dos periodistas judiciales fueron atacados a tiros en Veracruz, uno de los cuales logró escapar con vida y el otro fue reportado como desaparecido.

El comunicador reportado como desaparecido fue identificado como Elí Martínez, reportero judicial de la página digital El Noreste y colaborador de Radio Formula.

No obstante, tiempo después, se confirmó que fue localizado con vida.

De acuerdo con fuentes policiales, los hechos ocurrieron la noche del lunes en el municipio de Poza Rica, una de las zonas más peligrosas para ejercer el periodismo.

En una calle de la colonia Cazones se encontraban los reporteros Raymundo Perdomo, del periódico Vanguardia, y Elí Martínez, cuando arribaron sujetos armados a bordo de motocicletas, quienes dispararon contra los comunicadores.

El reportero Raymundo Perdomo logró huir de la zona del ataque; sin embargo, desde entonces, Martínez no había sido localizado.

En ese entonces, la Asociación de Comunicadores de Veracruz (Acover) expresó su preocupación por el ataque y manifestó su “profunda” preocupación por el paradero de Martínez, además, condenó “enérgicamente” cualquier acto de violencia contra quienes ejercen el periodismo.

“Estos hechos representan una grave amenaza contra la seguridad de los comunicadores y atentan directamente contra la libertad de expresión en Veracruz”, precisó la organización en un comunicado.

Asimismo, hizo un llamado “urgente” a las autoridades correspondientes para intensificar las acciones de búsqueda y localización para que el comunicador desaparecido aparezca “con vida” y actuar con “responsabilidad, prontitud y estricto apego a derecho” para esclarecer lo ocurrido.

Durante el 2026, suman tres asesinatos de periodistas en Veracruz.

En enero fue asesinado a tiros el reportero judicial Carlos Castro, un hecho ocurrido en el mismo municipio de Poza Rica, una zona petrolera y de altos niveles de inseguridad.

Y el 11 de junio, el periodista veracruzano Luis Ángel López fue asesinado también en Poza Rica.

En tanto, la reportera Roxana Ramírez fue secuestrada el 2 de junio en el sur de Veracruz y sus restos hallados un mes después.

Históricamente, Veracruz es una entidad considerada por organizaciones no gubernamentales como una de las regiones más peligrosas de México y del mundo para ejercer el periodismo.

De acuerdo con datos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, un organismo de defensa de comunicadores, se contabilizan entre 2005 y 2024 un total de 31 asesinatos de periodistas y se reportan cuatro desaparecidos.