Zacatecas, primer estado del país en abrir sus cuentas a auditorías en tiempo real: David Monreal

David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, anunció que el estado se convierte en el primero del país en abrir voluntariamente su cuenta pública corriente para avanzar hacia auditorías al gasto público prácticamente en tiempo real, mediante un convenio de colaboración que marca un precedente nacional en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

Durante la Apertura de las Auditorías Integrales a los Recursos del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2025, el mandatario estatal afirmó que su administración mantendrá abiertas las cuentas públicas y la disposición permanente para que cada peso ejercido pueda ser revisado y se demuestre con hechos su destino.

“Los recursos públicos no son propiedad de un gobierno, de un funcionario ni de un partido; son recursos que le pertenecen al pueblo y, por eso mismo, deben ejercerse con responsabilidad, honestidad y absoluta claridad”, expresó.

David Monreal firmó un convenio de colaboración que marca un precedente nacional en materia de fiscalización.

El Auditor Superior de la Federación destacó que se trata del primer convenio de este tipo en México, mediante el cual el Gobernador David Monreal otorgó voluntariamente la facultad para poner a disposición la cuenta pública corriente y facilitar revisiones al gasto conforme éste se ejerce.

Señaló que este mecanismo permitirá transitar hacia auditorías en tiempo real, algo que calificó como inédito, y reconoció la disposición del Gobierno de Zacatecas para convertirse en la primera entidad en entregar cuentas prácticamente día a día y hasta el cierre de la administración.

Asimismo, expresó que se espera que este convenio sea el primero de muchos que puedan suscribirse en el país, tomando como referencia el ejercicio iniciado en Zacatecas.

David Monreal recordó que la entidad ha mantenido resultados positivos en materia de fiscalización. En las revisiones previamente realizadas por instancias federales, Zacatecas concluyó sin observaciones ni montos por aclarar, resultado que, dijo, obliga a mantener el orden y la responsabilidad en el manejo del dinero público.

El Gobernador informó además que inicia la revisión de los recursos federalizados correspondientes a la Cuenta Pública 2025 en los 58 municipios, por lo que llamó a las y los presidentes municipales a mantener transparencia y responsabilidad en cada obra, programa y recurso ejercido.

“El dinero público tiene que regresar al pueblo en bienestar, en infraestructura, en servicios y en oportunidades”, sostuvo.

Finalmente, David Monreal afirmó que la transformación de la vida pública también implica cambiar la manera de gobernar, mediante orden, honestidad, transparencia y rendición permanente de cuentas.

“El pueblo nos dio su confianza y al pueblo tenemos que responderle con cuentas claras. Gobernar con honestidad es gobernar de cara al pueblo”, concluyó.