Graciela Domínguez asegura que el pago a los maiceros en Sinaloa se va a cumplir

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava anunció que todos los compromisos que el gobierno tiene con la población se van a cumplir, y se refirió en específico al caso de los pagos pendientes a los maiceros, a quienes aseguró que se les pagarán los apoyos comprometidos.

“Hay un compromiso con los maiceros, quiero reiterar que el compromiso se va a cumplir y estamos en vías de revisar cómo van los avances, estamos a 24 horas de que hemos asumido la responsabilidad, pero yo confío en el trabajo que ha estado haciendo el secretario Ismael Bello, pero reiterarles a los agricultores que confíen que se les estará cumpliendo, ya se han iniciado pagos y estaremos cumpliendo”, aseguró.

Con solo 24 horas dentro del cargo, recordó que tanto la agricultura, como la ganadería y la pesca, son sectores primarios productivos que son apoyados por diversos programas del gobierno federal, por lo que aseguró que revisará con las dependencias federales correspondientes la continuación de esos programas.

Señaló que uno de los programas que recientemente fue anunciado para Sinaloa por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, es Cosechando Soberanía, pero para el ámbito ganadero, por lo que le dará seguimiento a este compromiso.

“Los ganaderos han solicitado que pueda llegar lo antes posible el programa Cosechando Soberanía, para el ámbito ganadero, tal como ya se hace en Sonora, pues recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció que también se canalizará a Sinaloa”, explicó.

Respecto al sector de pesca, la gobernadora adelantó que reforzará la gestión con el gobierno federal, pues las alternativas, tienen que ver con una intervención más decidida de dependencias federales, para el rescate de sistemas lagunares, donde SEMARNAT debe tener una intervención para rescatar esta actividad del sector social.

“Vamos a ver qué diagnóstico nos presenta estos días la Secretaría de Pesca para conocer cuáles son los avances que ellos han registrado, pero sin duda es uno de los sectores, junto con el ganadero y agrícola, que tenemos que atender de manera prioritaria”, dijo.