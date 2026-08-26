Graciela Domínguez afirma que por Sinaloa todos los esfuerzos y retos valen la pena

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, aseguró que su administración continuará trabajando de manera cercana con la ciudadanía para enfrentar los problemas que vive el estado y avanzar en la recuperación de la paz.

La mandataria destacó que uno de los principales objetivos de su gobierno es mantener una presencia constante en territorio y conocer de manera directa las necesidades de la población. Domínguez Nava señaló que actualmente Sinaloa enfrenta un escenario complejo, por lo que será necesario redoblar esfuerzos y buscar soluciones de manera coordinada entre las autoridades y los diferentes sectores de la sociedad.

La gobernadora afirmó que el trabajo del gobierno no debe limitarse a las oficinas, sino que debe mantenerse un contacto permanente con los ciudadanos. Por ello, indicó que se fortalecerá la presencia de funcionarios en las comunidades para atender las principales necesidades.

“Por Sinaloa vale todo, vale todo esfuerzo, y nosotros asumimos con mucha responsabilidad, con mucha claridad, el reto que tenemos por delante”, expresó la gobernadora.

La mandataria también habló sobre la importancia de mantener una relación cercana y transparente con los sectores productivos de la entidad. Explicó que el gobierno debe escuchar sus planteamientos y trabajar de manera conjunta para establecer las medidas necesarias ante las dificultades que actualmente enfrenta Sinaloa.

En este sentido, señaló que se privilegiará el diálogo con empresarios, productores y otros sectores económicos, con la finalidad de conocer sus necesidades y encontrar soluciones que permitan mantener las actividades productivas. La gobernadora consideró que la coordinación con el Gobierno Federal será otro elemento importante para avanzar en los diferentes retos que enfrenta el estado.

Indicó que Sinaloa necesita sumar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno para atender temas prioritarios y generar mejores condiciones para la población. Uno de los principales desafíos mencionados por Domínguez Nava es el relacionado con la seguridad y la recuperación de la paz en la entidad.

Reconoció que la situación actual es complicada, pero sostuvo que las dificultades también pueden convertirse en una oportunidad para demostrar la capacidad de los sinaloenses para salir adelante. “Las adversidades también nos dan oportunidades para demostrar la grandeza de nuestro estado, la grandeza de lo que podemos hacer por nuestro Sinaloa”, afirmó.

La mandataria estatal señaló que recuperar la tranquilidad será un proceso que requiere trabajo constante y coordinación entre autoridades y sociedad. Por ello, destacó que no se tomarán decisiones de manera automática o únicamente para responder a los problemas conforme aparezcan. En cambio, aseguró que se buscará actuar de manera estratégica y con objetivos claros.

También insistió en que el diálogo será una de las principales herramientas para construir acuerdos. Explicó que las conversaciones con los diferentes sectores se realizarán de manera abierta, franca y clara. El objetivo será conocer las preocupaciones de cada sector y encontrar puntos en común para avanzar en la solución de los problemas.

Domínguez Nava reiteró que su gobierno asumirá con responsabilidad los retos que enfrenta Sinaloa y mantendrá los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.La gobernadora sostuvo que, pese a las dificultades, existe la posibilidad de trabajar para recuperar la paz y fortalecer al estado.

Finalmente, señaló que las acciones de su administración estarán enfocadas en atender las necesidades de la ciudadanía, mantener la coordinación con la Federación y establecer una comunicación permanente con los sectores productivos. De esta manera, el Gobierno de Sinaloa busca enfrentar el escenario actual mediante una estrategia basada en la cercanía con la población, el diálogo, la transparencia y la coordinación institucional. Para la gobernadora, todos los esfuerzos realizados en favor del estado valen la pena cuando se trata de construir mejores condiciones para las familias sinaloenses.