Capacitan a servidoras y servidores públicos de Ciudad Madero para fortalecer la transparencia

En un esfuerzo por mejorar la transparencia y el acceso a la información pública, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezada por Norma Angélica Pedraza Melo, realizó recientemente una importante jornada de capacitación virtual dirigida a personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Ciudad Madero.

La actividad fue organizada por Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas (TPT), un equipo especializado en promover la correcta publicación y manejo de información pública. En total, 45 personas servidoras públicas participaron en esta jornada, en la que se abordaron los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones de Transparencia.

Durante la capacitación, los asistentes recibieron instrucciones sobre cómo publicar y organizar la información pública de manera clara y conforme a la normativa vigente. El objetivo principal fue que estos servidores y servidoras públicas puedan garantizar que los datos que se generan y se comparten cumplan con los requisitos legales, sean de alta calidad y permitan que cualquier persona pueda acceder a ellos con facilidad.

La secretaria Anticorrupción, Norma Angélica Pedraza Melo, explicó en sus palabras que este tipo de jornadas busca fortalecer las capacidades técnicas del personal al servicio del gobierno y asegurar que la rendición de cuentas se realice con los más altos estándares. Enfatizó que, al estandarizar los procesos relacionados con la información pública, no solo se cumple con el marco legal, sino que también se facilita el ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía tamaulipeca.

La capacitación se llevó a cabo en formato virtual, lo que permitió la participación de las personas servidoras públicas sin necesidad de desplazarse y, de este modo, se aprovechó la tecnología para extender el alcance de estas acciones formativas. Durante la sesión se interactuó sobre conceptos clave como la calidad de la información, la comparabilidad de datos y la transparencia como un principio fundamental en la administración pública.

Según los principios que rigen el desempeño de las personas servidoras públicas, como la profesionalidad, la rendición de cuentas y la transparencia, estas actividades formativas son necesarias para que la administración pública cumpla con las expectativas de la sociedad y fomente la confianza ciudadana en sus instituciones. La Ley de Transparencia y otros ordenamientos oficiales establecen que la información generada por las autoridades debe estar disponible para cualquier persona con claridad, oportunidad y veracidad.

La jornada formó parte de una serie de esfuerzos de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas para capacitar a servidores públicos en diversas temáticas relacionadas con el acceso a la información y la protección de datos. Recientemente, este organismo también ha organizado otras capacitaciones en municipios del estado, orientadas a ampliar las capacidades de los sujetos obligados y garantizar que la sociedad pueda ejercer sus derechos de acceso a la información pública de manera efectiva.