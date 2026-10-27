Guanajuato reconoce la Batalla de Santa Rosa como Patrimonio Cultural Intangible

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, firmó el decreto que reconoce a la Batalla de Santa Rosa, también conocida como las Guerrillas de los Indios Tejocoteros, como Patrimonio Cultural Intangible del estado, con el objetivo de preservar esta tradición que forma parte de la identidad de los habitantes de la Sierra de Guanajuato.

Durante el evento “Guanajuato Memoria Viva”, la mandataria encabezó la firma del Decreto Gubernativo número 47, con el que cumplió el compromiso que hizo con la comunidad en noviembre de 2024 para proteger y difundir esta celebración.

Libia Dennise señaló que el reconocimiento representa un motivo de fiesta para Santa Rosa de Lima y para todo Guanajuato, pues la tradición se ha mantenido viva gracias al trabajo de las familias que participan cada año en su organización.

La gobernadora destacó que los vestuarios, la música, los caballos y los collares elaborados con tejocotes son elementos que distinguen esta festividad. Además, indicó que las nuevas generaciones tienen la oportunidad de conocer sus raíces mediante esta representación que ha pasado de padres y abuelos a hijos y nietos. Explicó que el patrimonio cultural no solo está integrado por edificios y monumentos, sino también por las costumbres, los relatos, las canciones y los conocimientos que las comunidades conservan a lo largo del tiempo.

Durante su mensaje, también reconoció la participación de las mujeres en esta celebración y mencionó a Juana Gabina, una figura importante dentro de la tradición, cuya historia forma parte de la memoria colectiva de los habitantes de Santa Rosa de Lima. Como parte de la ceremonia, integrantes de las Guerrillas de los Indios Tejocoteros realizaron una representación de la Toma de la Alhóndiga de Granaditas desde la perspectiva de los habitantes de esta comunidad.

De acuerdo con la memoria oral de Santa Rosa, la primera representación se habría realizado en 1864, durante el paso de Maximiliano de Habsburgo por la región. Sin embargo, la celebración fue interrumpida y retomada en 1934 por iniciativa de Tomás Ulloa y un grupo de mineros, quienes contribuyeron a mantener viva esta expresión cultural.

Actualmente, la festividad se lleva a cabo cada segundo domingo de octubre y reúne a vecinos de distintas edades. Durante la celebración se realizan representaciones de grupos insurgentes y realistas, acompañadas de música, caballería y vestimentas tradicionales.

Los collares de tejocotes y las guerrillas simuladas son algunos de los elementos más representativos de esta actividad, en la que participan niñas, niños, personas adultas y adultos mayores. La gobernadora afirmó que esta tradición no solo permite recordar parte de la historia, sino que también fortalece la convivencia entre los habitantes y los lazos comunitarios.

Al evento asistieron la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez; la secretaria de Cultura estatal, Lizeth Galván Cortés, así como otras autoridades estatales y municipales.